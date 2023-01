Ghana/Madagascar: CHAN 2022 - Le Ghana se relance, les Barea en stand-by

La victoire du Ghana face au Soudan d'hier soir par 3 buts à 1 n'a pas permis à Madagascar de valider son ticket pour les quarts. Les Barea joueront leur qualification lundi face au Soudan.

Six points. Les Black Galaxies du Ghana se sont imposés, hier, au Stade Hamlaoui de Constantine face aux Crocodiles du Nil. Une victoire qui place les Ghanéens à la seconde place derrière les Barea, mais, les deux équipes sont à six points. Néanmoins, la Grande Ile a encore un match à jouer ce lundi. Ce succès des Ghanéens n'a pas permis aux Barea de valider leur ticket pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2022. Les protégés de Roro Rakotondrabe devront encore patienter jusqu'à lundi pour la troisième journée. Pourtant, lors du match, les Soudanais ont vite démarré les hostilités sous les encouragements du public du stade Hamlaoui acquis à leur cause. Nooh Mohamed a ouvert le score à la 31e mn.

Les Ghanéens ont cherché par tous les moyens d'égaliser le score et il a fallu attendre la dernière minute de la première mi-temps pour que Yiadom inscrive le but égalisateur. Au retour des vestiaires, les hostilités reprennent de plus belles sur le terrain. Sur un penalty, Afryie, le capitaine des Black Galaxies a marqué le second but et quelques minutes plus tard, le troisième but a été refusé par l'arbitre. Les Soudanais sont revenus dans le match mais échouent à plusieurs reprises devant le filet de Danland. Les Crocodiles du Nil ont eu la chance de revenir au score. Le capitaine du Ghana est sorti sur carton rouge à la 97e mn. Une minute plus tard, Suraj triple la mise pour les Black Galaxies.

Entraînement sous la neige des Barea.

La température chute à Constantine. L'Algérie est en plein hiver contrairement à Madagascar qui est en pleine saison estivale. Avec le forfait du Maroc, dont le match contre Madagascar était prévu hier soir, les Barea ont effectué la séance d'entraînement dans la matinée. " Avec ce résultat, tout est possible. Nous allons jouer sans pression " a fait savoir, Roro Rakotondrabe. Depuis le début de semaine, la température ne cesse de descendre et atteint même moins 1 degré dans la nuit avec des chutes de neige. "C'est la première fois que je vois la neige. Il fait très froid mais nous nous adaptons par rapport aux conditions climatiques sur place même si nous sommes habitués à nous entraîner sous la chaleur " a confié, Avizara Naina. " J'ai déjà été avec la sélection

A mais dans ce groupe, nous sommes ensemble depuis un mois et demi. Nous nous connaissons aussi, surtout dans le championnat local. Il n'y aucune animosité au sein du groupe, tout le monde se comporte comme si nous étions des frères" , continue Avizara. Comme les rencontres se jouent la nuit, l'équipe doit s'adapter à la situation.