Madagascar: Présidentielle 2023 - Les grosses écuries politiques sur le terrain

Malgré la saison cyclonique et le temps qu'il fait, rien ne retient les partis et formations politiques qui aspirent à présenter un candidat à la prochaine course à la Magistrature suprême. Des déplacements sont prévus ce week-end et la semaine prochaine pour clôturer ce premier mois de cette année électorale.

Si les trois premières semaines de ce mois de janvier ont été marquées par les différents déplacements du leader du parti Tiako i Madagasikara (TIM) et de celui du Malagasy Miara-Miainga (MMM), le parti de l'ancien président Hery Rajaonarimampianina entrera en lice avec un déplacement dans la Capitale de la région de Vakinankaratra, ce week-end. En effet, les " Manga " donnent rendez-vous à la population d'Antsirabe, ce samedi, pour une conférence-débat autour des affaires nationales à l'Espace Rojo-Tsarasaotra. Le Hery Vaovao ho an'i Madagasikara (HVM) prévoit également dans son agenda, à cette occasion, le recrutement de nouveaux membres qui veulent grossir leurs rangs.

Candidature

Après les différentes réactions après l'annonce de l'éventuel retour de l'ancien président, le HVM est très attendu. En tout cas, à défaut d'un Hery Rajaonarimampianina sur le terrain, ce sera le coordinateur national du parti, Rivo Rakotovao, qui mènera, en quelque sorte, la danse avec la conférence qui a pour thème " Le parti HVM, l'élection et les affaires nationales ". Un thème qui dit tout. Même si l'ancien président n'a pas encore annoncé officiellement son intention de se présenter à la prochaine présidentielle, son parti reste très actif. Faut-il rappeler que les " Bleus " se sont déjà rendus dans le Sud-E et dans la région Fitovinany au mois de décembre de l'année dernière.

Congrès

En face, le Malagasy Miara-Miainga ne veut rien lâcher. Après Betafo, les Bleus-et-Jaunes de l'ancien ministre Hajo Andrianainarivelo donnent déjà rendez-vous à ses militants ce 28 janvier à Anosiala Ambohidratrimo, à l'occasion du reboisement organisé par le parti. Notons que le MMM est l'un des partis qui arrive à faire converger beaucoup de monde lors de ses derniers déplacements. De Vohemar à Fianarantsoa en passant par Betafo, la population était toujours au rendez-vous durant les meetings du Malagasy Miara-Miainga. A l'allure où vont les choses, le MMM sera le premier parti à réaliser le tour de Madagascar avant même le début officiel de la campagne électorale. Entre-temps, le prochain congrès national du parti sera l'occasion de prendre les grandes décisions et trancher ainsi sur le candidat qu'il présentera à la prochaine présidentielle.

Nomination

A part le TIM, le MMM, le TGV et le HVM, le parti de l'ancien Chef d'Etat, Norbert Lala Ratsirahonana, entre en jeu également ce jour, avec la présentation des vœux pour le nouvel an à Ivato. Même si le " Grand manitou " a déjà annoncé sa retraite, le parti Asa Vita no Ifampitsarana (AVI) veut rester dans le jeu. Fidèle à Andry Rajoelina, le parti veut redoubler d'efforts cette année afin de faire réélire son poulain. C'était le mot d'ordre durant les dernières sorties de l'AVI. Dès lors, l'opinion et les observateurs attendent impatiemment la nomination de celui qui va succéder à Norbert Lala Ratsirahonana. En attendant, la direction du parti se trouve entre les mains de Jean Jacques Rabenirina, Johanita Ndahimananjara et Sylvain Rabetsaroana.

Repoussé

Avec toutes ses gesticulations, force est de constater que le mois de janvier a commencé très fort. Cela promet, au moins, 10 mois d'ambiance politique bouillonnante. Néanmoins, on a observé un peu de calme du côté de Faravohitra. L'ancien président Marc Ravalomanana semble prendre une pause, sauf changement de dernière minute, afin de mieux repartir. Avec son déplacement qui est repoussé, Cheneso oblige, les " Oranges " sont encore invités à patienter. Peu importe, malgré le temps qu'il fait, l'ambiance politique est déjà très animée. Par ailleurs, l'Eglise et la société civile ne veulent pas non plus être écartées de ce jeu politique dans lequel tous les coups semblent désormais permis.