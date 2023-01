Afrique du Sud: Airlink - Reprise des vols reliant Tana et Johannesburg, le 30 janvier

Après trois ans de suspension, les vols de la compagnie aérienne Airlink reliant Antananarivo et Johannesburg reprendront à compter du 30 janvier 2023.

En effet, la levée de l'interdiction des vols entre Madagascar et l'Afrique du Sud est levée. Selon un communiqué publié par la compagnie, un vol hebdomadaire sera opéré les lundis, dans un premier temps, passant ensuite à trois vols par semaine, à partir du 14 février 2023. Dès la reprise de ces vols, les passagers n'auront plus à passer par Mombasa, au Kenya, ou par l'Île Maurice pour obtenir un vol de transit à destination de Madagascar. Selon Airlink, cette reprise des vols reliant Johannesburg à Antananarivo fait suite à la levée, par Madagascar, des restrictions de voyage liées à la Covid-19, conduisant à l'interdiction subséquente des services aériens vers et depuis l'Afrique du Sud.

" Airlink, en tant que transporteur sud-africain désigné pour Madagascar, se félicite de la levée de l'interdiction par le gouvernement malgache, ce qui lui permet de rétablir ces services aériens qui constituent des liaisons économiques, commerciales et touristiques d'une importance vitale pour les deux pays. Nous sommes impatients de relier à nouveau l'Afrique du Sud à Madagascar et de reprendre notre rôle de soutien à la reprise des liens entre les deux marchés ", a déclaré Rodger Foster, CEO de la compagnie Airlink.

Programme de vols.

Carla da Silva, directrice générale des ventes et du marketing de la compagnie a dévoilé le programme des vols à partir du 30 janvier. Elle a cité le vol 4Z 252 qui part de Johannesburg à 10h00 et arrive à Antananarivo à 14h10 le lundi et le vol 4Z 253 part d'Antananarivo à 15h00 et arrive à Johannesburg à 17h40 le même jour. " À partir du 14 février, le même horaire sera en vigueur les mardis, jeudis et dimanches et les clients pourront réserver et gérer les voyages Airlink et trouver des informations sur les destinations ainsi que sur la santé et la sécurité à bord des vols Airlink sur le site web, l'application Smartphone d'Airlink ou par l'intermédiaire des agences de voyage ", a-t-elle ajouté.

D'après les informations, Airlink exploite ses avions de ligne Embraer E-Jet, modernes et fiables, sur cette ligne Johannesburg-Antananarivo. Cette nouvelle n'a pas laissé indifférents les opérateurs touristiques de la Grande-île. Pour la CTM (Confédération du Tourisme de Madagascar), il s'agit d'une nouvelle rassurante qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la relance du Tourisme à Madagascar.