Madagascar: Ministère de la Défense nationale - Dotation de nouveaux matériels technologiques

Dans le cadre du projet de modernisation des réseaux de télécommunications de l'administration malgache initié par le ministère de Postes, de nouveaux matériels de sécurité ont été remis, hier, au ministère de la Défense nationale.

Il s'agit, en effet, de dispositifs de visioconférence, des drones, des caméras de surveillance et des talkie-walkies sécurisés 4G qui sont destinés aux forces armées, avec une liaison par fibre optique. Ces infrastructures et matériels numériques de pointe, permettront, selon le ministère du Développement numérique, de la Transformation digitale, des postes et des télécommunications, une coordination et efficacité, grâce au réseau sécurisé et dédié avec un accès instantanée des informations.

" La mise en route de ce projet démontre l'effectivité de l'e-gouvernance pour l'amélioration de l'autonomie et de la sécurité ", indique-t-on. Une séance de simulation a eu lieu, hier, dans les locaux du ministère de la Défense nationale, afin de mettre en avant les fonctionnalités principales de ces nouveaux matériels. Une cérémonie a été organisée, hier à Ampahibe, pour officialiser cette dotation durant laquelle le ministre du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications, Tahina Razafindramalo, a souligné que " ce projet de modernisation entre dans le cadre de la réalisation des velirano 1,3 et 11 du président de la République ".