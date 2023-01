Madagascar: Projet de reforestation - Le Sénat mettra en terre 64 000 jeunes plants

Le projet de reforestation initié par le président du Sénat Herimanana Razafimahefa, dans le cadre d'un partenariat public-privé, avance à grand pas.

Sur les 40 000 jeunes plants qui ont été mis en terre l'année dernière dans la commune rurale de Tsaramasoandro, district d'Ankazobe, on affiche un taux de réussite de plus de 90%. En effet, le Sénat a travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement Durable concernant l'étude pédo-climatique du site de reforestation ainsi que les espèces de plantes qui y sont adaptées.

La forte implication des communautés locales villageoises surtout en matière de protection de la zone contre les feux n'est pas en reste. Plusieurs partenaires nationaux et internationaux pour ne citer que le groupe STOI ainsi que les ambassades de la Chine, de l'Inde et du Royaume-Uni, se sont également mobilisés pour appuyer le Sénat dans le cadre de son projet de reforestation à grande échelle.

Reverdissement de la nation

Cette année, le Sénat prévoit de mettre en terre 64 000 autres jeunes plants les 03 et 04 février 2023 sur ce site à Tsaramasoandro. C'est ce qui ressort de la réunion de Cabinet du président de cette Institution dirigée hier par son Conseiller spécial en charge des relations internationales, Sylvain Rabetsaroana, qui plus est, le président de la cellule Environnement et Reforestation, avec le directeur de Cabinet, Mirantsoa Randriamiaramisaina.

Les membres du staff de cette Institution conduits par sa Secrétaire générale, en la personne de Robline, y ont également participé en vue de mener à bien ce projet de reforestation à grande échelle. L'objectif, rappelons-le, vise à contribuer au reverdissement de la Nation ou " Madagasikara Rakotr'Ala ", une vision prônée par le président Andry Rajoelina.

Par ailleurs, le Sénat se veut être un modèle en matière de reforestation innovante qui va permettre non seulement à la restauration des forêts faisant la renommée d'antan du district d'Ankazobe, mais aussi au développement socio-économique de la collectivité territoriale décentralisée concernée.