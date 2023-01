Afrique: Le retour de Khalil en Algérie est une motivation

Lorsque Moulaye Ahmed Khalil est entré dans la salle de conférence de presse pour parler aux médias avant le premier match de la Mauritanie au TotalEnergies CHAN 2022 à Oran, il a pris une profonde respiration, a regardé autour de lui et a salué quelques visages familiers.

Khalil est de retour à la maison. Il était de retour là où il s'était senti à l'aise, et son langage corporel le montrait exactement. Avec un énorme sourire sur le visage, il salue la presse en arabe et dit : "As-salamu aleikoum" (que la paix soit avec vous).

"Je suis tellement heureux d'être de retour en Algérie. Je me suis fait des souvenirs incroyables en jouant dans le championnat algérien. Je me suis fait tellement de bons amis et les fans, les supporters ont toujours été bons avec moi. Je les aimais et ils m'aimaient. C'était incroyable", a déclaré Bessam, comme on l'appelle communément, avec un grand sourire.

Bessam, qui a fêté ses 35 ans le mois dernier, a rejoint en 2014 la JS Kabylie, quatorze fois championne d'Algérie, avant de rejoindre le CS Constantine la saison suivante.

"Les Algériens aiment le football. Ils vivent pour le football. Maintenant que je suis de retour ici pour le CHAN presque une décennie plus tard, je me rends compte que beaucoup de choses ont changé, notamment en termes d'infrastructures. Les gens sont les mêmes - chaleureux et accueillants".

Oran est une ville spéciale pour Bessam car lorsqu'il a fait ses débuts avec la JS Kabylie, c'était contre le MC Oran et c'est ici même que le jeune homme originaire de Zouerat, dans le nord de la Mauritanie, a marqué son premier but.

"Je m'en souviens encore très bien et c'était si spécial pour moi que revenir ici à Oran pour le CHAN et jouer pour mon pays est une émotion pour moi. Nous savons que l'Angola est une grande équipe, et nous la respectons, mais nous voulons gagner. Pour moi, ce serait formidable", a déclaré Bessam avec passion.

"Nous affrontons une équipe qui a déjà joué un match dans le tournoi, mais nous sommes prêts. Nous nous préparons depuis des mois et nous pensons que nous avons ce qu'il faut pour obtenir un bon résultat", a déclaré le milieu de terrain du FC Nouadhibou.

La Mauritanie fait sa troisième apparition au CHAN et n'a jamais gagné le moindre match. Selon l'entraîneur Amir Abdou, ces résultats appartiennent au passé. Pour Bessam, Abdou et toute l'équipe mauritanienne, le match de vendredi est une "finale". Ils doivent gagner pour rester dans la compétition.