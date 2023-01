Afrique: Marques cherche à tirer parti de son expérience

Lorsque Hugo Marques entre dans une pièce, on peut facilement remarquer sa présence imposante. Du haut de son mètre 91, le gardien angolais a la taille idéale du portier moderne. Sur le terrain, il possède un bon jeu de pied et de bons réflexes.

Dans ce Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies, il n'apporte pas seulement son excellence sur le terrain, mais aussi son leadership.

Actif sur le terrain, Marques est aussi l'oreille de l'entraîneur Pedro Goncalves. Il est l'homme de confiance du tacticien dans ce CHAN.

Marques est rentré au pays l'année dernière après une saison exceptionnelle dans la PSL en Afrique du Sud, où il a été nommé gardien de la saison 2021/22 après avoir aidé Cape Town City à se hisser à la deuxième place du championnat.

À l'hôtel de l'équipe à Oran, Marques est le premier à sortir de sa chambre pour prendre une collation rapide en fin d'après-midi avant que l'équipe ne s'entraîne pour la dernière fois avant d'affronter la Mauritanie dans un match décisif le vendredi.

"C'est un match très important pour nous en tant qu'équipe. Il déterminera si nous restons dans le tournoi. C'est mon premier et dernier tournoi du CHAN, donc je veux que nous allions en finale et que nous gagnions le trophée", déclare Marques à CAFOnline dans une interview exclusive.

"Je veux aussi que nous prenions du plaisir à jouer. Nous avons une chance d'entrer dans l'histoire en Angola et de nous qualifier pour les quarts de finale. Nous voulons être les premiers du groupe et nous pouvons y arriver. Nous avons une équipe de qualité pour offrir cela à nos supporters".

Marques a joué pour l'Angola lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 et a de grands souvenirs de ce tournoi en Guinée équatoriale. Il a déclaré : "C'était il y a plus de 10 ans, mais cela m'a fait du bien de jouer dans le plus grand tournoi d'Afrique. Je me sens à nouveau comme ça ici au CHAN et je veux que nous fassions de bons résultats".

"Pour nous, en tant qu'équipe, il est important que nous nous sentions en confiance et que nous jouions les uns pour les autres. Nous devons rester concentrés pendant tout le match et éviter de nous éteindre comme nous l'avons fait contre le Mali. Je vais continuer à guider mes coéquipiers et nous allons bien faire."

"Nous avons l'occasion de nous améliorer. Notre équipe a de grands joueurs, mais surtout de grands êtres humains et nous voulons profiter de ce moment. Le CHAN est un grand tournoi avec la VAR dès les phases de groupe, de très bons stades ici en Algérie et un nouveau ballon. C'est incroyable", ajoute Marques.