Afrique: Depu - Le prince de Lobito brille au CHAN

Majestueux et précis, voici les deux mots qui reviennent le plus pour décrire Laurindo Dilson Maria Aurélio, communément appelé Depu dans son pays, l'Angola.

Lors du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies (CHAN) en Algérie, l'attaquant du Petro de Luanda est le co-meilleur buteur avec deux buts de la compétition. Son sens du but et sa facilité de déplacement lui ont valu des éloges en Algérie et dans le monde entier.

"Je me sens très bien. Je suis super heureux d'avoir marqué deux fois et d'avoir fait une passe décisive pour mes débuts au CHAN, mais en même temps, je suis un peu triste parce que je voulais que mon équipe gagne. Nous avons travaillé dur en tant qu'équipe pour mener 3-1 mais malheureusement, nous sommes repartis avec le point du match nul", admet Depu dans une interview exclusive avec CAFOnline.com.

Depu, qui a eu 23 ans le 8 janvier, est un jeune homme en mission. Il veut rappeler à tous que l'Angola est une grande nation de football.

"Dans le passé, l'Angola a produit de grands footballeurs. Je me souviens les avoir regardés quand j'étais jeune et m'être dit que je voulais être comme eux. Mon rêve a toujours été de rendre l'Angola fier et de montrer au monde que l'Angola est beau. Je peux le faire grâce au football", dit-il avec un sourire jusqu'aux oreilles.

"Je vois toujours grand. Je veux être un grand joueur et pour y parvenir, je dois être constant. Je veux poursuivre ce que les générations précédentes ont fait. Je veux gagner des matchs et marquer plus de buts. Si nous gagnons contre la Mauritanie, nous avons la possibilité de nous qualifier pour les quarts de finale."

Né sur la côte atlantique, dans la municipalité de Lobito, dans la province de Benguela, à l'ouest de l'Angola, Depu est devenu un nom familier. Chaque jeune enfant veut maintenant s'appeler Depu. C' est un modèle à suivre. Les jeunes le voient à la télévision et crient son nom. Il ne peut plus se promener dans la rue sans être remarqué.

Ses voisins de la Zona Alto Esperança sont fiers de ses réalisations et sont très enthousiastes quant à son avenir. "Je suis fier de mes origines. J'ai commencé à jouer au football grâce à mes frères et mes cousins. Ils ont été ma première inspiration, et je leur en serai toujours reconnaissant."

Les habitants de Lobito pratiquent surtout la pêche, et c'est cet esprit que Depu apporte sur le terrain de football. Il est agressif. Quand il a le ballon, il est sur la cible. Il sait où se trouve le filet, comme pour la pêche chez lui, à Lobito. Il est précis.

"D'où je viens, à Lobito, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, alors quand vous en avez une, vous devez la saisir. C'est ce qui m'inspire quand je joue au football", explique Depu, les yeux brillants et le visage reconnaissant pour ce que le football lui a apporté, à lui et à sa famille.

Une reconnaissance qu'il doit à sa mère: "Mon père nous a quittés quand j'avais 14 ans, alors ma mère a élevé mes deux frères, ma sœur, mes cousins et moi. Je lui dois tout. Je joue pour ma famille. Un jour, je chercherai mon père, mais je suis sûr qu'il lit des articles sur moi dans les journaux et qu'il m'a vu à la télévision", a révélé Depu.

Polyvalent et dynamique, Depu admire son coéquipier du Petro de Luanda, Adriano Belmiro Duarte Nicolau, alias Yano. "J'ai grandi en le regardant à la télévision et maintenant je joue avec lui dans la même équipe. Je me sens tellement privilégié, et je veux continuer à apprendre."

La saison dernière, Depu a marqué 19 buts en 15 matchs toutes compétitions confondues, et tous ont été inscrits au cours de la première moitié de la saison.Une blessure au genou gauche l'a freinée à la fin de la saison.

Son coéquipier et gardien de but Hugo Marques ne tarit pas d'éloges sur Depu. Il a déclaré : "Je joue avec Depu au Petro de Luanda, et je vois à quel point il est talentueux. Il est très humble et travailleur et marque des buts pour le plaisir. Il a commencé ce tournoi déjà en bonne forme et nous sommes ici pour le soutenir. Il ira loin. Il est incroyable.

Depu n'a pas seulement séduit ses compatriotes, il a déjà reçu les éloges de l'entraîneur mauritanien Amir Abdou qui a déclaré : "L'Angola a le meilleur attaquant de ce tournoi. C'est un excellent finisseur et un bon joueur en général".

L'Angola affronte la Mauritanie dans un match nul et obligatoire pour les deux équipes, vendredi au stade Mioud Hadefi d'Oran à 16h00 GMT, s'il veut avoir une chance de se qualifier pour les quarts de finale du TotalEnergies CHAN 2022 en Algérie.