Afrique: Football / CHAN - "Soutenez-nous au lieu de critiquer" réitèrent les Barea

Les dirigeants de la délégation en Algérie ont décidé d'organiser tous les soirs une conférence de presse afin de laisser les joueurs s'exprimer et passer des messages à leurs compatriotes.

Après le forfait du Maroc, dans le groupe C de Madagascar, les Barea ont plus de temps pour préparer le prochain match après la victoire contre le Ghana ce dimanche (2-1). La délégation en Algérie effectue tous les soirs depuis trois jours une conférence de presse dans le but de laisser les joueurs et le coach s'exprimer et passer des messages à leurs compatriotes. "Soutenez l'équipe, c'est votre équipe. Qui d'autres vont nous soutenir et supporter si nos compatriotes ne nous soutiennent pas", réitèrent-ils à la fin de leur prise de parole.

Les deux buteurs du premier match contre le Ghana, l'attaquant du CFFA, Koloina Razafindranaivo, et le milieu du Fosa Juniors FC, Toky Olivier Randriatsiferana dit Tsiry, ont exprimé leur joie lors de la première conférence de presse ce mardi. Par la suite, c'était au tour de Rado-kely de son vrai nom Rado Andrininosy, défenseur du Fosa Juniors FC, le vingt-quatrième joueur qui a rejoint le groupe quelques jours avant le coup d'envoi de la compétition.

Et hier c'était au gardien de but, Zakanirina Rakotoasimbola alias Nina, et au défenseur Avizara Soloniaina, de s'exprimer. "La victoire contre le Ghana a été très importante psychologiquement pour les joueurs pour la suite de la compétition. Nous avons gagné, mais le combat se poursuit", souligne le sélectionneur Romuald Rakotondrabe.

Victoire comme objectif

"Nous allons regarder et bien observer le match du Ghana contre le Soudan... C'est à partir de cela que je vais composer les premiers entrants pour le prochain match. Le choix se fera selon la forme du moment des joueurs par poste", précise le coach Roro. L'entraîneur a aussi insisté sur le renforcement du travail sur la finition, "Nous avons certes marqué deux buts, mais beaucoup de pertes de balle ont été encore constatées. Notre prochain objectif est de remporter la victoire contre le Soudan", conclut-il.

"La cohésion est l'un de nos points forts après un mois et demi de préparation", confie pour sa part Soloniaina Avizara. La neige a un peu surpris le groupe hier, "nous sommes habitués au froid ici. De toute façon, il faut s'adapter et faire avec", poursuit le Majungais défenseur du Fosa Juniors FC. "La victoire contre le Ghana a été pour nous une sorte de revanche après notre défaite face à ce pays lors de la qualification à la CAN. Et cette victoire nous a remonté le moral", se réjouit le gardien de but, Nina. La victoire d'entrée a été pour les Barea une étape, mais le prochain objectif est pour eux la victoire contre le Soudan et ainsi de suite.