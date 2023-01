Afrique du Sud: Coupe du monde des traiteurs - Madagascar rate le coche

Madagascar a cédé les trois trophées de la huitième édition de l'International Catering cup aux États-Unis, à la France et à la République tchèque lors de la grande finale d'hier.

Une victoire frôlée. Après une dure journée compétitive, l'équipe féminine malgache s'est inclinée à la dernière étape de la finale de la huitième édition de l'international Catering cup, qui s'est tenue à l'Eurexpo Lyon lors du premier jour du salon Sirha hier. Elle se positionne en quatrième place avec une note de 1 514/ 2 160 face aux autres pays participants tels que la Belgique, l'Italie, Singapour, le Vietnam, le Mexique, le Maroc et la Nouvelle Zélande. Le titre du champion du monde des traiteurs a été attribué aux États-Unis en plus du trophée d'or, tandis que les trophées d'argent et de bronze a été décernés à la France et à la République Tchèque.

La cloche de l'ouverture de la finale a sonné à 10h15 ont l'espace des chefs de l'Eurexpo Lyon. Les 12 équipes de gladiateurs de la cuisine ont fait une course contre la montre dans la préparation des plats à déguster.

Les participants ont obtenu une marge de temps de 45minutes avant de présenter successivement les " 4 plats imposés " au jury de dégustation dont la mise en bouche cocktail, le plat poisson, le plat cochon et le café gourmand. À l'issue d'un tirage au sort, l'équipe malgache s'est installée sur le box numéro 2 à côté de la Belgique et de Singapour. Malgré les plats alléchants qu'elle a présentés au jury surtout lors de la réalisation du thème dessert " café-gourmand " qui a été l'un des plus grands challenges, l'équipe féminine malgache a eu quelques problèmes dans la gestion du temps lors du premier envoi au jury.

La beauté de l'île rouge dévoilée

Au total, le jury de dégustation avait une heure pour goûter aux plats des douze équipes dans chacun des thèmes et 5 minutes pour celui d'une équipe. Les minutes d'une dégustation d'un plat d'une équipe marque le lancement du compte à rebours de la préparation de la suivante. Le dressage du Buffet était la dernière présentation faite par les candidats avant la délibération du jury. Ils avaient 45 minutes pour l'agencement tandis que le jury avait trente minutes pour la notation.

Madagascar a dévoilé la beauté de l'île à travers les " design " de baobab et du tsingy de Bemaraha sur lesquels l'équipe féminine a déposé leur création et a embelli leur table. Ce concours a été organisé par la CNCT, Confédération Nationale des Charcutiers-Traiteurs et Traiteurs. Il a été ouvert à tous les professionnels des métiers de bouche et exerçant une activité commerciale dans le domaine traiteur. Parmi les grands jurys de l'ICC figurent les trois meilleurs ouvriers de France en Charcuterie-traiteur dont le président fondateur Joël Mauvigney, Jauffrey Mauvigney vice-président du concours et Christophe Tourneux, président des jurys.