Madagascar: Grâce présidentielle - 8 500 détenus bénéficiaires

En marge de l'atelier sur l'amélioration de la méthode de travail de la Cour de Cassation, le Secrétaire Général du ministère de la Justice, Gabrielle Raby Savatsarah a révélé les statistiques concernant les bénéficiaires de la remise gracieuse de peines que le président Andry Rajoelina a annoncée dans son discours de fin d'année.

Selon ses explications, parmi les 15 000 détenus ayant déjà été condamnés définitivement, on compte 8 500 bénéficiaires de remise de peines, soit 55% de ceux faisant l'objet d'une condamnation définitive. En effet, environ 2 400 détenus vont être libérés immédiatement suite à cette initiative présidentielle. Le ministère de tutelle compte en revanche 6.100 autres détenus bénéficiaires de cette décision mais qui ne vont pas être libérés dans l'immédiat. Pour rappel, le président Andry Rajoelina a annoncé une remise totale de peine pour les femmes détenues de 60 ans et les hommes de 65 ans ayant commis un crime et purgé une peine de 10 ans de prison.

La même mesure a également été prise pour les femmes de 55 ans et les hommes de plus de 60 ans ayant été condamnés à des peines correctionnelles et qui ont déjà épuisé la moitié de leur peine. Quant aux détenus mineurs condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans, ils bénéficieront d'une remise de peine de 3 à 8 mois. Cette grâce présidentielle vise surtout à résoudre les problèmes de surpopulation carcérale.

Méthode de travail

Hier, le ministère de la Justice a organisé un atelier visant l'amélioration de la méthode de travail au sein de la Cour de Cassation. Cet atelier qui se tient à l'hôtel Carlton Anosy pendant deux jours est présidé par le Secrétaire Général du ministère de la Justice, Gabrielle Raby Savatsarah. A noter que cette initiative est soutenue par le PNUD et l'USAID.