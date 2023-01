Madagascar: Événement - L'Université Ravelojaona célèbre ses 5 années d'existence

La rentrée solennelle de l'Université FJKM Ravelojaona, Ampandrana (OniFra) Ampandrana, a été spéciale hier. En effet, en plus de l'ouverture officielle de l'année universitaire 2022-2023, les 5 années d'existence de l'Université ont été célébrées en grandes pompes au Palais des Sports et de la Culture durant toute la matinée.

Les étudiants, ainsi que les groupes évangéliques Ampifitia et Koraita, ont activement participé aux différentes manifestations culturelles qui ont précédé le culte. Un culte de gratitude destiné à rendre gloire à Dieu pour les 5 ans d'existence mais également à remettre sous sa bénédiction l'année universitaire et les projets futurs de cette Université de la FJKM.

Le culte placé sous le thème " Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi ", tiré du livre de Job 11 verset 17 a, a été présidé par le pasteur Dodaherisoa Rakotobe Rajaomanjato, un membre du conseil d'Administration de l'ONIFra. C'est ensuite le président du Bureau de la FJKM (BMF), le pasteur Dr Ammi Irako Andriamahazosoa qui a partagé sa prédication sur le même thème.

La célébration officielle de ces 5 ans ne se fera qu'en cette seule journée d'hier, cependant toutes les activités, que l'Université fera durant l'année, seront organisées dans le cadre de la célébration, telle que le reboisement ou les conférences futures, rappelle le recteur de cette Université, la pasteure Dr Zo Ratsimandisa.

Outre les formations académiques habilitées par l'Etat, l'objectif de l'ONifra est surtout de sortir sur le marché du travail des promotions d'étudiants prêts à créer leur propre entreprise. A cet effet, des formations en leadership et en entrepreneuriat ont été ajoutées aux formations académiques pour que les étudiants puissent faire face plus sereinement au monde actif malgache, qui présente un manque évident d'emplois disponibles pour les nouveaux diplômés.

Par ailleurs, les étudiants et professeurs des autres Universités de la FJKM sont également venus assister à la célébration d'hier. En effet, les Universités de la FJKM totalisent, en tout, 9 départements dispersés un peu partout, dans la Capitale et dans d'autres régions, notamment à Moramanga et plus récemment à Antsirabe et Majunga. Et l'extension se fera encore dans d'autres régions selon les explications.