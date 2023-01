Madagascar: Camille Vital - Tantely Andrianarivo / Retour au pays de deux anciens PM à la veille d'un remaniement

Les deux ex-locataires de Mahazoarivo arrivent dans un climat pré-électoral et de remaniement gouvernemental.

Concours de circonstances ou haute politique ? Camille Vital et Tantely Andrianarivo arrivent au pays à la veille d'un remaniement qui s'annonce imminent. Le premier est attendu ce jour par un vol en provenance de Maurice où il est l'ambassadeur de Madagascar. Quant au second, il est arrivé hier de Tours - France où il s'est mis en " retrait temporaire " de la politique depuis une dizaine d'années tout en revenant souvent à Madagascar pour rester connecté aux réalités nationales. Même topo pour le numéro Un du parti " Hiaraka Isika " qui assiste régulièrement à l'Arena aux réunions du noyau dirigeant de l'IRD dont il est membre à part entière et non entièrement à part.

Cyclone

Le fait que les deux anciens locataires du Palais de Mahazoarivo débarquent à un jour d'intervalle c'est-à-dire presque en même temps voire ensemble, laisse libre cours à toutes les spéculations et supputations dans le microcosme et au sein des états-majors politiques. Qui plus est, l'actuel Premier ministre sera ce soir l'invité d'une émission spéciale sur TVM. L'occasion pour Christian Ntsay de sortir de son silence après la motion de censure avortée qui a sapé les rapports entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, mais aussi face aux bruits de remaniement qui se font de plus en plus insistants, même s'" il n'en est pas encore question jusqu'ici ". Du moins jusqu'à lundi dernier, le jour où on l'a appris en haut lieu. Les choses ont peut-être évolué ou pas, en l'espace de quatre jours. A l'image du cyclone Cheneso qui pourrait se dissoudre ce jour. Reste à savoir si ce sera également le sort du gouvernement dont les rumeurs de dissolution ou de démission collective ont fortement circulé la semaine passée. Le Premier ministre Christian Ntsay - en place depuis 2018 - en touchera peut-être " maux " ce soir. Il n'est pas exclu qu'il dresse le bilan des actions du gouvernement pour pallier l'absence de face-à-face avec les députés lors de la dernière session du Parlement.

Point commun

Pour en revenir aux deux anciens PM, ils ont pour autre point commun, le fait d'être tous les deux des victimes de Marc Ravalomanana. Ce dernier avait empêché à l'époque Camille Vital de se porter candidat à la mairie de Toliara I et fait emprisonner Tantely Andrianarivo à Antanimora en 2002. C'est dire qu'ils ne vont pas rejoindre les partisans du poulain du TIM lors de la prochaine course à la magistrature suprême. Il est plus probable qu'ils rallient le camp du président en exercice en apportant leurs expériences respectives. Andry Rajoelina pourrait faire son miel du retour de ... Tantely Andrianarivo qui dispose d'une aura dans le Faritany de Fianarantsoa, en général, et dans l'Amoron'i Mania, en particulier. Tout comme le soutien de Camille dans la province de Toliara lui serait ... Vital face à un autre candidat sudiste qui risque de disperser les voix et encombrer la voie du TGV.