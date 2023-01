Tunisie: Des films algériens en compétition au 8e Festival international du panorama du court métrage de Tunis

ALGER — Des courts métrages algériens prennent part à la compétition du huitième Festival international du Panorama du court métrage de Tunis, prévu du 7 au 11 février prochain, annoncent les organisateurs.

Des courts métrages algériens entrent en compétition, à l'instar des fictions "404" de Smail Bouiche et "No Order in The Order" de Sifeddine Boudebouz, ainsi que le court métrage documentaire "Hizem Ech'Charaf" de Ammar Nabi, et concourront pour les prix des meilleurs films de "fiction, documentaire, animation et d'Ecole".

Institué en 2016, le Festival international du Panorama du court métrage de Tunis est organisé par le Centre national tunisien du Cinéma et de l'Image et la Cinémathèque de Tunis, en collaboration avec une association locale, avec pour but, de créer un espace de projection de courts métrages tunisiens et étrangers et faciliter l'entraide entre différents cinéastes participants.