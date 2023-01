Soudan: Jibril Ibrahim - L'accord de Juba est le meilleur accord signé dans l'histoire du Soudan

Nyala — Le Chef du Mouvement Soudanais de la Justice et l'Egalité et Ministre des Finances, Dr Jibril Ibrahim, a indiqué que l'accord de paix signé à Juba, capitale du Sud-Soudan, entre les parties au processus de paix et le gouvernement, est l'un des meilleurs accords signés au Soudan depuis sept décennies.

Lors de son discours devant une masse de population de la ville de Nyala, État du Sud-Darfour, aujourd'hui, il s'est retiré pour ne pas retourner à la guerre, soulignant les parties qui se sont opposées à l'accord de paix de Juba depuis son premier jour, indiquant que c'est inacceptable, notant que le retard dans la mise en œuvre des dispositions de la paix de Juba, qui est un must, est dû à certains obstacles, en particulier l'absence d'accord politique.

Il a appelé les communautés locales à travailler avec leur grande influence pour parvenir à la réconciliation, et que le gouvernement, la société, les dirigeants des administrations civiles et d'autres composantes ont un grand fardeau sur leur dos pour atteindre la stabilité, en présentant ses condoléances aux victimes des récents conflits au sud Darfour.

Le chef du Mouvement Soudanais de la Justice et d'Egalité, Ministre des Finances, Dr. Jibril Ibrahim, a entamé aujourd'hui une visite de deux jours dans l'État du Sud-Darfour, au cours de laquelle il examinera la situation dans l'État, inspectant les forces de protection des civils, en plus de tenir diverses réunions.

Le Ministre des Finances est accompagné d'une délégation de haut niveau comprenant le Ministre de l'Assistance Sociale, Ahmed Adam Bakhit, et un certain nombre de leaders du Mouvement Soudanais de la Justice et de l'Egalité et le Ministre de la Santé du Gouvernement de la région de Darfour et un certain nombre de dirigeants.