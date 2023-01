Soudan: Comité Conjoint de coordination des signataires de l'accord-cadre continue ses réunions

Khartoum — Le Comité Conjoint de Coordination entre les signataires de l'accord-cadre et le mécanisme tripartite a poursuivi aujourd'hui ses réunions pour compléter la discussion sur les quatre questions restantes de la phase finale du processus politique.

Le Porte-Parole du Processus Politique, Ingénieur Khaled Omar Youssef, a dit dans une déclaration que la réunion a écouté les perceptions sur les activités liées à la paix et à l'Est Soudan, où le plan général a été approuvé pour le mécanisme tripartite d'envoyer les invitations et de faciliter le travail des deux activités, y compris l'assurance de la participation la plus large possible des parties prenantes et les forces de la Glorieuse Révolution de Décembre, avec le début des pas préparatoires aujourd'hui afin de tenir sa session avant la fin du Janvier courant.

Il a ajouté que la réunion a souligné l'objectif des deux événements qui est d'améliorer le processus de mise en œuvre de l'accord de paix de Juba pour le Soudan en éliminant les obstacles politiques et pratiques le rencontrant, et de jeter les bases correctes pour traiter les questions de l'Est Soudan afin de parvenir à la stabilité dans la région, la solution compréhensive, la justice pour ses citoyens, et l'élimination de toutes les formes de marginalisation.

Le porte-parole du processus politique a affirmé que les comités chargés de la préparation et de l'organisation continueront à travailler à partir d'aujourd'hui, et impliqueront l'opinion publique dans tous les prochains pas, afin d'éliminer toutes les causes de la souffrance prolongée du peuple.