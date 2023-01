Maroc: Une délégation parlementaire marocaine participe au Caire à la 3è session du Parlement arabe

Rabat — Le parlement marocain, représenté par la section parlementaire marocaine au parlement arabe, prendra part du 20 au 22 janvier aux travaux de la troisième réunion de la troisième session au titre de la troisième législature, qui se tiennent au siège du Secrétariat de la Ligue arabe au Caire.

L'ordre du jour de cette session comprend les réunions des Commissions permanentes et des sous-commissions ainsi qu'une séance plénière qui sera consacrée à l'examen des questions arabes actuelles, au suivi des développements politiques et sociaux que connaît la scène régionale et internationale, et ce pour unifier les positions des États arabes à leur sujet et renforcer l'action arabe commune, a indiqué le parlement dans un communiqué.

Le parlement marocain est représenté dans les structures du Parlement arabe par le président de la Commission des affaires économiques et financières, Ahmed Ched, et par le président de la Commission de la sécurité alimentaire arabe, Mohammed Bakouri, qui représente la section parlementaire marocaine à la Commission des affaires étrangères, politiques et de la sécurité nationale, précise le communiqué.

Par ailleurs, la députée Khadija Hajjoubi occupe la vice-présidence de la Commission des affaires sociales, éducatives, culturelles, de la femme et de la jeunesse, tandis que le député Mohamed Ayyach représente le Parlement marocain au sein de la Commission des affaires législatives, juridiques et des droits de l'Homme.

Par ailleurs, le communiqué souligne que dans le cadre de la défense des causes arabes centrales et stratégiques, les membres de la section parlementaire marocaine ne cessent de participer aux travaux de la Commission pour la Palestine et de suivre les développements de la situation et les décisions qu'elle émet.