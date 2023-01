Algérie: CHAN 2022 - Une bonne organisation a caractérisé les deux matchs de la 2e journée du groupe A

ALGER — Le ministère de la Jeunesse et des Sports s'est félicité, jeudi, de la bonne organisation des deux matchs comptant pour la 2e journée du groupe A du Championnat d'Afrique des nations de football CHAN 2022, disputés mardi au stade Nelson Mandela à Baraki (Alger), entre le Mozambique et la Libye d'une part, et la sélection algérienne et son homologue éthiopienne d'autre part.

Selon un communiqué du ministère, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag a adressé ses remerciements à toutes les instances concernées qui ont contribué au succès de cette fête footballistique en mettant en place un plan minutieux et efficace ayant "permis à tous les supporters et invités d'accéder facilement au stade Nelson Mandela".

De même, le déplacement d'un grand nombre de supporters via les bus affectés par les autorités de wilaya d'Alger et la sortie des supporters du stade en un temps record ne dépassant pas 15 minutes sont parmi les mesures ayant contribué au succès de l'opération, indique le communiqué.

Pour le ministère, ces mesures "judicieuses ont permis l'accès au stade à tous les supporters et invités détenteurs de leurs billets électroniques (34.390 supporters)".

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a appelé "tous les supporters à respecter les directives et orientations données par les organisateurs".