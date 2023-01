Algérie: Skikda - Le nouveau port de pêche d'Oued Z'hor, levier de développement pour la région

SKIKDA — Les autorités de la wilaya de Skikda, qui se caractérise par un important stock de poissons blancs, misent sur le nouveau port de pêche d'Oued Z'hor pour booster l'économie locale, marquée par une production "acceptable" réalisée seulement six mois après sa mise en service.

Les chalutiers et sardiniers du nouveau port de pêche d'Oued Z'hor, actuellement en phase d'expérimentation, ont pêché 126 tonnes de poisson de différentes espèces. Un chiffre jugé "acceptable" par le directeur de la Pêche et de l'Aquaculture de la wilaya, Naïme Belakri, qui a indiqué à l'APS que cette phase d'expérimentation coïncide avec l'hiver, une saison qui enregistre une baisse des activités de pêche.

En plus d'organiser la profession, a ajouté le directeur de la Pêche et de l'Aquaculture, le nouveau port de pêche renforcera les capacités locales en matière d'exploitation des ressources halieutiques et favorisera le développement du tourisme et de l'investissement, deux secteurs clés qui permettront de diminuer considérablement le chômage dans la région.

M. Belakri a rappelé que, durant les dernières années, 110 jeunes de la commune d'Oued Z'hor ont bénéficié d'une formation à l'Institut technologique de la pêche et de l'aquaculture de Collo dans la spécialité "Marin qualifié". D'autres formations sont prévues pour les jeunes de la commune, en particulier dans les spécialités "Réparation de filets" et "Entretien de moteurs d'embarcations".

Impacts social et économique prometteurs

Le port de pêche d'Oued Z'hor, réalisé par un groupe d'entreprises Algéro-Croate, permettra la création à terme de 500 emplois directs et 2000 emplois indirects, selon la direction de la Pêche, qui a pris l'initiative d'ouvrir un bureau dans le port d'Oued Z'hor pour superviser ses activités et apporter aide et assistance aux marins pêcheurs.

Le nouveau port de pêche, réalisé en 2017, est entré en phase d'exploitation juin passé, à la suite de l'intervention du wali de Skikda, Houria Meddahi, qui a levé toutes les entraves après plusieurs années d'attente.

Sa réalisation a mobilisé une enveloppe financière de 4 milliards DA, sa capacité d'accueil est de 150 bateaux, dont 5 chalutiers, 24 sardiniers et 120 chaloupes. Il couvre 2,9 hectares de quais et un bassin de 3,3 hectares.

Il offre toutes les commodités qui facilitent le travail des pêcheurs, dont une unité de gardes-côtes, un poste de la protection civile et une station de carburant.

Le responsable a indiqué également que le port de pêche d'Oued Z'hor sera confié à une entreprise de gestion portuaire. Et, des cases pêcheurs seront mis à la disposition des professionnels, ainsi que des chambres froides, des fabriques de glace et des ateliers d'entretien des embarcations.