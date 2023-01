Tunisie: "L'homme abstrait / L'aventure picturale de Hédi Turki" de Rami Jarboui, bientôt dans les salles - À la mémoire d'un pionnier

Il sera bientôt présenté en salle et reste attendu pour les férus des arts. "L'Homme abstrait : l'aventure picturale de Hédi Turki" de Rami Jarboui, film documentaire qui rend hommage au parcours du peintre tunisien feu Hédi Turki, est un portrait accrocheur d'une heure. En le visionnant, le spectateur pourra connaître au plus près un pionnier de la peinture, et replonger dans une époque historique richissime et peu connue de la Tunisie.

"L'homme abstrait" est un documentaire prenant qui revient sur l'existence même du peintre tunisien Hédi Turki (1922-2019), depuis sa naissance, son enfance, jusqu'à son ascension artistique fulgurante au fil des décennies. Le peintre a toujours allié peinture abstraite et figurative, à une époque " postindépendance ", durant laquelle l'art oriental et colon battait son plein. Il perçait en exploitant des terrains inconnus, de nouvelles techniques, un savoir-faire qui perdurera encore jusqu'à nos jours.

Le film cède la parole aux membres de la famille du peintre, qui veillent à conserver ce patrimoine culturel, et à le faire connaître mais également à d'autres artistes de son temps et à des amis, qui l'ont côtoyé. Des témoignages qui lèvent le voile avec beaucoup de lucidité et de recul sur cette période qui a été en grande partie prolifique artistiquement grâce à Hédi Turki. Le documentaire possède une touche visuelle nouvelle, à travers l'animation conçue par Rami Jarboui, son réalisateur.

L'œuvre de "Baba Hédi" puise sa force de son quotidien, des gens qu'il connut, de lieux, et des peintres célèbres dans le monde (citons les Américains Jackson Pollock et Mark Tobey) et qu'il prit comme référence. De nombreuses influences citées ont abouti à un cheminement fructueux et singulier de l'artiste. Son univers fusionne modernité, authenticité, il s'ancre dans son époque, mais continue à résonner dans la nôtre.

Une galerie "L'Espace art et culture Hédi Turki", créée par sa famille, conserve une quarantaine de ses œuvres. En 2022, l'artiste aurait eu 100 ans. Le film a une portée didactique et est destiné en grande partie aux étudiants en arts. Hayder Turki, petit-fils de l'artiste, a coproduit le film qui s'apprête à faire la tournée de quelques festivals dans le monde. Une 2e projection de "L'homme abstrait" est prévue pour bientôt. La première s'était déroulée à la Cité de la culture.