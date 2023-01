Tunisie: Ben Arous-Législatives-Second tour - Les candidats focalisent leurs programmes sur la justice sociale et la promotion de l'infrastructure

BEN AROUS — Les tendances générales des programmes électoraux des candidats au second tour des élections législatives pour la circonscription de Mornag (Gouvernorat de Ben Arous), Sabri Mars et Aziz Belakhdar, se croisent au niveau du diagnostic, pour diverger en termes des priorités à établir et de l'approche à adopter pour traiter l'ensemble des défis.

La perception générale du candidat, Sabri Mars, pharmacien et militant de la société civile, repose sur un diagnostic des défis et des difficultés dont les plus importantes se résument à la faiblesse des fonds alloués aux programmes de développement, la discrimination sociale résultant de la disparité au niveau des infrastructures, des services et de la dynamique économique, et l'absence de justice sociale, autant de défis désignés comme tels par le candidat.

Son programme repose sur un travail de fond qui vise à une prise de conscience du citoyen des difficultés à surmonter, pour en faire, un gestionnaire et un partenaire. Il a également évoqué la nécessité d'adopter une législation qui met l'accent sur les éléments de développement durable et qui soit le garant d'un espace administratif équitable, transparent, participatif, et interactif avec la société civile.

Pour sa part, le candidat Aziz Belakhdar, chef d'entreprise, a inscrit son programme électoral dans le cadre d'une perception générale du rôle du député, par son biais, il endosse le rôle d'un acteur exécutif en tant que médiateur entre la région et le pouvoir central, tout en constituant une force de proposition et s'acquitant de son rôle de législateur capable de trouver solution aux problèmes existants.

Il est à noter que le nombre d'électeurs inscrits dans la circonscription électorale de Mornag, selon la dernière mise à jour de l'Irie à Ben Arous, a atteint 45 533 électeurs dont 7 074 électeurs ayant voté lors du premier tour du scrutin.