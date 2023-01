Rwanda: La mort du journaliste John Williams Ntwali suscite des questions

Au Rwanda, le journal The Chronicles annonce la mort de son rédacteur en chef, John Williams Ntwali, victime selon la police d'un accident de la route dans la nuit du 18 janvier. Les circonstances de l'accident fatal pour l'un des journalistes rwandais les plus ouvertement critiques des autorités, suscitent des questions de certaines organisations.

Selon un porte-parole de la police, cité dans les médias locaux, John Williams Ntwali est décédé le 18 janvier dans la nuit après un accident entre une moto et une voiture dans le quartier de Kimihurura, à Kigali. Passager de la moto, le journaliste serait selon lui mort sur le coup, et le conducteur du véhicule arrêté immédiatement et placé en garde à vue.

UPDATE: According to Traffic Police Spokesman, Ntwali died in an accident on January 18, at 02:50 a.m in Kimihurura, as a result of over speeding between a vehicle and a moto taxi. Ntwali was the passenger on a moto. He died instantly. pic.twitter.com/Op3TBGqrEe-- The Chronicles (@ChroniclesRW) January 20, 2023