Afrique: Conde - "Nous voulons gagner contre l'Algérie"

Le sélectionneur de l'équipe nationale mozambicaine, Conde, a confirmé que lui et ses juniors visaient la victoire contre l'Algérie, samedi, au stade "Nelson Mandela", pour le troisième tour de Groupe. A, du Championnat d'Afrique des Nations, TotalEnergies.

"Ce sera un match difficile. L'Algérie est le pays organisateur. Elle évolue devant son public qui est impressionnant et ambitieux." s'est exclamé Condé en début de conférence de presse.

Condé veut que ses poulains entrent dans le match plus rapidement face à l'Algérie, afin de gagner mais reste pragmatique: "Si la possession est avec l'Algérie, nous jouerons défensivement, et dans le cas contraire, nous attaquerons. C'est le football. Nous allons chercher la victoire."

Conde a conclu son discours en disant : "Nous avons gagné notre pari jusqu'à présent, et nous jouerons contre un adversaire très difficile et fort. Nous allons changer certains joueurs et nous présenterons une nouvelle tactique. Je suis sûr que nos joueurs feront tout ce qu'ils peuvent contre l'Algérie sur le terrain, et nous serons de vrais guerriers pour gagner le match."

Sadan Guambe, le milieu de terrain mozambicain était également présent en conférence de presse : " Nous allons assumer nos responsabilités et essayer de donner toutes nos forces pour remporter la victoire. Chacun de nous, donne tout pour tout le peuple mozambicain. Nous sommes prêts à montrer notre talent sur le terrain contre l'Algérie, et le plus important est que nous donnions tout ce que nous avons."

Le Mozambique affronte l'Algérie ce samedi à 20heures.