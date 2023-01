Algérie: Le "Samy GB Quartet" présente à Alger le concert de musique "Zamakan"

ALGER — "Zamakan", un concert de musique prolifique, ouvert sur tous les genres, "en tous lieux et toutes époques", a été animé, jeudi soir à Alger, par le "Samy GB Quartet", un ensemble qui vient embellir le paysage culturel algérien avec une musique aux contenus authentiques et aux formes modernes.

Durant 80 minutes, le public restreint du Petit Théâtre de l'Office Riadh El Feth (OREF), a été embarqué dans une belle randonnée onirique proposée par le guitariste, Samy GB, époustouflant de créativité et de technique, qui a étalé avec son groupe, une dizaine de ses compositions et deux reprises, à travers lesquelles il a rappelé le génie créatif de leurs compositeurs respectifs.

Soutenu par les musiciens de grand talent, Arezki Bouzid aux saxophones, soprano et ténor, Rafik Kettani au rythme et aux percussions et Youcef Bouzidi à la basse, Samy GB explique que, "Zamakan", acronyme de "zamane" (temps) et "makane" (lieu), est un projet qui invite à un voyage à travers l'espace et le temps dans l'univers de toutes les musiques du monde de toutes les époques.

"Ara" deuxième titre de la soirée, a permis une virée au Brésil, à travers une samba d'une grande créativité, montée sur un thème mélodique autochtone, habillé avec une suite d'accords seconds, alors que les pièces, "Hakmet" d'El Hadj El Hachemi Guerrouabi (1938-2006) et "All Blues" de Miles Davis (1926-1991), prodigieusement adaptée à la cadence N'çraf, et à laquelle Rachid Briki, un autre virtuose de la mandole a brillamment pris part, ont établi l'universalité de la musique algérienne.

Comme pour tous les autres titres qui ont mis en valeur la virtuosité et la maitrise des musiciens, "Forgotten Memories", belle balade de Jazz, a permis d'apprécier les envolées phrastiques du saxophone et de la basse, alors que, "Saki" et "Loukan" ont fait ressortir, en plus des improvisations, la quintessence créative des conceptions.

Les influences de toutes les musiques classiques dites, "savantes", universelles ou algériennes furent-elles ont été exprimées dans "Danses andalouses", une pièce dont la première partie a été retenue comme indicatif de remise de médailles aux Jeux méditerranéens d'Oran 2022.

Sous des applaudissements nourris, Samy GB a adressé dans, "I don't belong here", une belle balade de Jazz, un clin d'œil à son épouse, suivi de "Miss" exprimant le manque et la nostalgie, et de conclure dans l'euphorie avec "Kori" (petit coquillage), une pièce à deux cadences qui a permis au public de répondre en chœurs aux appels insistants de la guitare de Samy GB.

Dans une ambiance de grands soirs, l'Ensemble de fusion-World, "Samy GB Quartet" a eu droit à l'issue de son époustouflante prestation, à une Standing Ovation.

Multi-instrumentiste, compositeur et arrangeur, Samy GB, Samy Guebouba de son vrai nom, a manifesté dès son jeune âge, un grand intérêt à la musique, grâce notamment à son père, Ahmed Hamdane (1957-2018) artiste comédien, auteur compositeur et interprète qui a participé à son éveil musical et artistique.

En 2000, Samy GB entamera, parallèlement à ses études universitaires, un parcours artistique des plus fulgurants, se faisant vite remarquer pour son intelligence musical et ses capacités à manager, et se voir ainsi sollicité comme directeur artistique de plusieurs entités musicales et faire partie de plusieurs groupe dont "Ifrikia Spirit", fondé par le regretté Chakib Bouzidi (1985-2022).

Après plusieurs tournées nationales et internationales, et différents enregistrements en studio et de vidéo-clips, Samy GB se consacre actuellement à l'enseignement et à la composition.

Le concert de musique "Zamakan" a été organisé par l'OREF, dans le cadre de son programme d'accompagnement culturel du Championnat d'Afrique des nations (Chan 2022) qu'organise l'Algérie jusqu'au 4 février prochain.