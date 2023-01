Ile Maurice: Affaire Franklin l Clé USB à la MCIT - "Aucun impact sur l'affaire Laurette" disent les avocats

Jean-Hubert Celerine, alias Franklin, en présence de son avocat Yatin Varma, a remis une clé USB aux enquêteurs de la "Major Crime Investigation Team" le 16 janvier. Elle contient la vidéo, devenue virale sur TikTok, Facebook et WhatsApp intitulée "Bruno Laurette ti pou expose la vérité lors Franklin ek Jagai", qui fait état, entre autres, d'un lien entre le patron de la "Police Head Quarters Special Striking Team", l'ASP Ashik Jagai, et lui-même.

Aux locaux de la Major Crime Investigation Team (MCIT), Franklin s'est dit craindre d'être la victime d'un cas de "planting of drug" par des agents de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU). Il a remis aux enquêteurs de la MCIT et à l'IT Unit des textos que lui auraient envoyés Bruneau Laurette pour lui demander de l'argent. Il a clamé que ce dernier lui aurait réclamé Rs 75 000 et Rs 100 000 comme "protection money" afin qu'il ne soit pas inquiété par l'ADSU. Franklin a également fait savoir que les allégations de la vidéo sont en train de lui causer du tort ainsi qu'à sa famille.

Nous nous sommes entretenus avec l'un des avocats de Bruneau Laurette, Me Shakeel Mohamed, leading counsel, qui a déclaré que le precautionary measure de Franklin contre son client "n'affectera en aucun cas l'affaire Bruneau Laurette". Il a ajouté : "Qu'il fasse ses allégations. Dans son entrevue, il vient dire qu'il n'a jamais eu des problèmes avec la police ; après on entend dire qu'il est wanted à La Réunion." Pour l'avocat, cela en dit long sur lui, soulignant : "It doesn't make sense. Au contraire, il vient aider mon client à consolider encore mieux sa défense."

Par ailleurs, Me Rouben Mooroongapillay, également avocat de Bruneau Laurette, a soutenu que les allégations de Franklin ne changent pas la donne. "Toutes ses allégations ne peuvent avoir d'impact sur l'affaire de mon client. Ce qui aurait pu donner un coup de pouce à l'enquête aurait été qu'une tierce personne viennent dénoncer d'où provient le haschisch retrouvé dans la voiture de Bruneau Laurette."

Selon nos renseignements du côté de la MCIT, le cas de Franklin serait traité comme une enquête séparée et qu'elle ne viendrait, en aucun cas, déranger le cours de l'enquête sur Bruneau Laurette. "Facts and circumstances are different", nous a-t-on dit. La MCIT se concentre afin de boucler l'enquête dans l'affaire de drogue pour laquelle l'activiste a été arrêté. Selon nos informations, les avocats de ce dernier souhaitent que lors des interrogatoires, l'accent soit mis sur le haschisch retrouvé dans sa voiture. Ce n'est que plus tard qu'il sera interrogé sur la déposition de Franklin.

Pour rappel, c'est lors d'une perquisition de la PHQ SST menée par l'ASP Ashik Jagai au domicile de Bruneau Laurette à Petit-Verger qu'une saisie de 46,25 kilos de résine de cannabis (évaluée à plus de Rs 231 millions) et de 700 grammes de cannabis synthétique avait été faite. Après les analyses du Forensic Science Laboratory, les graines de cannabis se sont avérées être des graines de chia.

Quand Nico le Mimi visitait... la police en compagnie de Franklin

Le 25 mars dernier, Nico le Mimi, star des réseaux sociaux, était à Maurice. Lors de son séjour, il a rendu visite... à la police de Rivière-Noire. Fait notable, il était en compagnie de Franklin qui, selon nos informations, avait financé son voyage au pays. Lors de cette visite, l'influenceur a fait un live du poste de police et a lancé, à l'attention de son public, que le policier qui était de service ce jour-là, "le chef, est fan du mimi". À un moment, le policier tente d'appeler son épouse, mais personne ne répond. Il passe un autre appel du fixe et dit de lui répondre sur WhatsApp. Par la suite, il montre à la femme qui décroche qu'il est en compagnie de Nico le Mimi. Quant à Franklin, il est assis au poste de police, son masque bien mis. Puis, il va même appeler ses collègues pour "vin get Mimi". À un moment, répondant à une question de quelqu'un qui apparaît sur la vidéo, la femme, tout sourire, dit "Franklin".