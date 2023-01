Angola: Le Président angolais va inaugurer lundi le centre de contrôle des satellites

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, va inaugurer lundi, dans la zone de la Funda, à Luanda, le Centre de contrôle et de mission des satellites, dans le cadre de la Stratégie spatiale nationale et après le succès lancement d'ANGOSAT-2 en orbite.

Selon un communiqué de presse de la Direction Nationale de l'Information et de la Communication Institutionnelles du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, parvenu vendredi à l'ANGOP, le centre a été construit sur une surface totale de 6.617 m2, avec 3 étages, 47 compartiments et dûment équipés de moyens techniques et technologiques.

Le Centre de mission et de contrôle des satellites est une infrastructure intelligente aux multiples avantages techniques, capable d'assurer le suivi, la surveillance et l'exploitation des satellites, en l'occurrence l'ANGOSAT-2.

ANGOSAT-2 est un satellite de communication angolais, lancé le 12 octobre 2022 au cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, qui est en orbite à la position 23E.

Avec des taux de transmission de données élevés, ANGOSAT-2 a été conçu et construit avec la participation directe et le dévouement de spécialistes russes et angolais, et a la capacité de couvrir, à travers la bande C, l'ensemble du continent africain et une partie importante du sud d'Europe.