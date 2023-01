Congo-Brazzaville: Transport fluvial - L'ouverture de la ligne Oyo-Brazzaville en perspective

Reçu en audience le 18 janvier à Brazzaville par le ministre de l'Economie fluviale et des Voies navigables, Guy Georges Mbacka, le président directeur général (PDG) de la société Codexo Oyo Groupe, Amos Hadar, a annoncé l'ouverture, dans quelques mois, de la ligne fluviale reliant le port d'Oyo, dans le département de la Cuvette, à celui de Brazzaville.

Interrogé à sa sortie d'audience par la presse, Amos Hadar a rappelé que son groupe a fait élaborer un plan d'action immédiat qui changera un peu la donne du port d'Oyo par rapport aux activités qui s'y déroulent actuellement. " Nous allons ouvrir, dans quelques mois, la ligne raccordant Brazzaville et Oyo ainsi que tous les villages situés à l'Ouest, notamment Leketi et autres. Une fois ouverte, cette ligne sera permanente, fiable, permettant à tous les acteurs d'emprunter cette autoroute qui est le Congo ", a expliqué le PDG de Codexo Oyo Groupe, précisant que cette ligne permettra, entre autres, de réduire les coûts de transport d'une manière significative.

Mis en service le 10 août 2017, le port fluvial d'Oyo n'a toujours pas encore comblé les attentes placées en lui : fluidifier le transfert des productions en provenance du Nord du pays vers Brazzaville et, au-delà, l'océan Atlantique. Parmi les raisons évoquées, il y a des problèmes de navigation sur l'Alima qui n'est pas profonde. Des difficultés que la société Codexo Oyo entend pallier à l'immédiat. D'après son PDG, elle a fait récemment venir au Congo des experts pour étudier le terrain. L'engin en charge du dragage serait en route dans des containers.

Une fois arrivé, cet appareil travaillera, a-t-il souligné, en permanence dans le port d'Oyo à partir du mois de juin pour s'assurer que l'Alima est ouverte pendant toute l'année. " Nous allons mettre en place des outils de dragage, l'Alima sera ouverte et l'axe Brazzaville-Oyo le sera aussi toute l'année. Nous avons, pendant ces deux dernières années, coopéré avec tous les acteurs locaux et cette coopération doit se poursuivre avec tout le monde. Nous allons trouver des meilleures solutions, nous n'allons gêner personne, au contraire, ce sont des choses qui sont programmées, finalisées et qui vont être mises en marche très prochainement. Nous avons des bateaux et pensons que cette ligne va être inaugurée dans les trois ou quatre prochains mois ", a-t-il poursuivi.

Amos Hadar a, par ailleurs, indiqué que sa société qui est présente au Congo depuis quelques années a investi plus de dix milliards FCFA pour la construction d'une scierie à Makoua dont la date de mise en service sera connue sous peu. " Nous concentrons nos activités économiques dans la partie Nord du pays, et pensons que, selon les besoins, nous allons continuer à l'Ouest vers Leketi et Boundji pour donner aussi un peu d'aires à cette zone. Nous voulons dupliquer l'impact de Makoua à Oyo et dans d'autres localités ", a-t-il conclu.