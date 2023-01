Congo-Brazzaville: Science - Un partenariat pour médiatiser les résultats de la recherche et de l'innovation

L'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation (Anvri) et le Groupe Ben'K Aubinson, une agence de communication, ont signé le 20 janvier à Brazzaville un accord pour la diffusion des travaux des chercheurs et innovateurs congolais.

A travers le média en ligne "Congo Culture", le Groupe Ben'K Aubinson va produire l'émission intitulée "Forum des chercheurs", en intelligence avec l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation, a expliqué Aubin Benjamin Kaya, manager exécutif dudit groupe, après la signature de l'accord entre les deux parties. La production se fera en français, en lingala et en kituba.

Selon le directeur général de l'Anvri, Patrick Obeli-Okeli, l'ambition affichée par ce partenariat est de montrer le niveau d'inventivité et de créativité des chercheurs, enseignants-chercheurs et innovateurs congolais.

Par ailleurs, ce partenariat permettra à l'Anvri d'atteindre trois objectifs. " Assurer la promotion de la recherche et de l'innovation ; valoriser les résultats de la recherche et de l'innovation ; faire connaître et vendre l'image des chercheurs, innovateurs et inventeurs ", a indiqué Patrick Obeli-Okeli en précisant que l'Anvri joue son rôle de relais entre la communauté scientifique faite de chercheurs et innovateurs avec le secteur productif, notamment les entreprises, la science étant l'un des moteurs de développement socio-économique.

A travers l'accord signé, l'Anvri a posé les bases de visibilité des travaux des chercheurs et innovateurs. A eux de s'approprier cet espace médiatique.