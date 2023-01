Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Janvier 2023

Burkina Faso : Attaques terroristes- Au moins 18 morts dans 2 attaques de djihadistes

Au moins 18 civils, dont seize supplétifs de l'armée, ont été tués jeudi lors de deux attaques de jihadistes présumés dans le nord et le nord-ouest du Burkina Faso, a appris l'Afp vendredi de sources sécuritaires. « La première attaque a visé un poste avancé des volontaires pour la défense de la patrie (Vdp) à Rakoegtenga", ville située dans la province de Bam (nord), a indiqué un responsable des Vdp. Selon la même source, « le bilan de cette attaque est de six volontaires tombés (tués, ndlr). Une femme a également péri lors de cette attaque, portant le bilan à sept morts ».

Sénégal : Audience de Macky à Marine Le Pen- La colère noire de Mimi

La visite de la cheffe du Front national au Sénégal fait débat. Une pilule difficile à avaler pour beaucoup des responsables politiques, de membres de la société mais aussi de de citoyens lambda. Et depuis que Marine Le Pen a foulé le sol du pays de Teranga beaucoup de voix se sont élevés pour fustiger la démarche des autorités qui ont laissé celle qui rate pas d’occasion pour déverser sa bile sur les africains vivant en France. Mais ce qui irrite le plus d’une dans cette visite, c’est d’apprendre que Marine Le Pen a été reçu en audience au Palais de la République par le chef de l’État Macky. Dans un post publié sur Twitter, l’ancien première ministre Aminata Touré n’a pas caché sa colère mais aussi sa surprise. “Je n’ose pas croire que cette information est vraie. Si c’est le cas, nos compatriotes sénégalais et africains vivant en France qui subissent depuis des décennies les attaques racistes et xénophobes du Front National apprécieront”, a fulminé la députée. Selon le journal Le Point, Marine Le Pen a été reçue, par le chef de l’État sénégalais, Macky Sall mercredi soir, 18 janvier, au palais présidentiel de Dakar. (Source : adakar.com)

Niger : Sécurité au Sahel- Mohamed Bazoum s’entretient avec les membres du Panel de Haut Niveau

Le Président de la République Mohamed Bazoum s’est entretenu, en fin de matinée du vendredi 20 janvier 2023 à son cabinet, avec les membres du Panel Indépendant de Haut Niveau sur la Sécurité au Sahel conduits par l’ancien Président Issoufou Mahamadou, Président dudit Panel. A l’issue de l’entretien, Dr Donald Kaberuka, ancien Président de la Bad et membre du Panel, a indiqué à la Presse qu’ils sont « honorés d’être reçus par le Président de la République », avant de le remercier pour ‘’les conseils très utiles‘’ qu’il leur a prodigués. (Source : Anp)

Côte d’Ivoire : Agro-industrie- Le monde du chocolat n’est pas à la fête

L’Asie a lancé mercredi le bal des annonces de volumes de broyages de cacao -traditionnelle mesure étalon de la consommation de chocolat- du dernier trimestre 2022. Ces chiffres de fin d'année sont des éléments d'analyses majeurs car ils permettent de faire le point sur l'ensemble de l'année calendaire et surtout ils sont le reflet de l'anticipation par l'industrie de ce que sera la demande en 2023, du moins en début d'année. En Asie, l'activité de transformation des fèves a progressé de 3,1% en 2022, totalisant 904 094 tonnes (t) contre 877 002 t fin 2021, selon la Cocoa Association of Asia. Sur le seul dernière trimestre de l’année calendaire, ils ont sauvé l’honneur avec un petit 0,2% de progression, à 230 806 t. Pour mémoire, ils avaient enregistré une hausse de 5,63% en 2021 et de 6,33% sur le dernier trimestre 2021, à 231 309 t. Mais c’était l’année de reprise post-Covid.La performance de l’Europe n’a pas été à la hauteur avec des broyages en baisse de 1,7% au dernier trimestre par rapport à fin 2021. L’honneur est sauf sur l’année avec une hausse de 0,7% pour totaliser 1,466 million de tonnes (Mt), a annoncé hier l’Association européenne du cacao (Eca) de son sigle anglais).Une bonne nouvelle car le vieux continent retrouve et dépasse ses volumes d’avant la Covid. (Source : Commodafrica.com)

Gabon : Nécrologie- Décès brutal de Michaël Moussa, ministre des Affaires étrangères

C’était l’un des fidèles parmis les fidèles de longue date du président Ali Bongo Ondimba. Michael Moussa, ministre gabonais des Affaires étrangères, été victime d’un malaise alors qu’il s’apprêtait à participer au Conseil des ministres. Rapportent aussi bien des sites d’informations du Gabon, Jeune Afrique et des sources officielles. Très proche d’Ali Bongo Ondimba et ministre des Affaires étrangères depuis mars 2022, Michaël Moussa Adamo est brutalement décédé ce vendredi 20 janvier à la mi-journée, alors qu’il s’apprêtait à participer au Conseil des ministres, qui se tient au palais du Bord de mer. L’information a été confirmée à Jeune Afrique par une source officielle.

Guinée Equatoriale : Coopération régionale- Echanges au sommet entre Obiang et Ali Bongo

Le président gabonais a été reçu mercredi 18 janvier 2023, au palais de peuple de Malabo par le chef de l’Etat. Le chef de l’Etat de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema et son homologue du Gabon dans leurs ambitions de renforcer les liens d'amitié et de coopération en vue de les diversifier dans les secteurs d'intérêt commun se sont entretenus mercredi 18 janvier 2023. Au cours de leur entretien, les deux présidents ont abordé des questions concernant leurs espaces communautaires, tant la sous-région de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale(Cemac), que la région Ceeac,(Communauté économique des États de l’Afrique centrale), en particulier dans la nouvelle situation internationale et par conséquent aux crises multiformes qui affectent actuellement négativement l'espace communautaire, ainsi que d'autres questions d'ordre politique, économique et monétaire. Les délégations de la République gabonaise et de la Guinée équatoriale, se sont accordées sur la nécessité de convoquer une réunion de coopération mixte entre les deux pays. La dernière réunion remonte il y a 10 ans, en 2013. (Source : Journal du Gabon)

Cameroun : Agro-industrie- La Cdc va produire et transformer le manioc

La Cdc envisage de se lancer dans la production et la transformation du manioc, mais aussi la production industrielle de graines de palmier, d'hévéa, de cacao, de maïs et de manioc. Une information que relève la Commission technique de réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques. Outre la production de bananes, de caoutchouc et d'huile, l'entreprise publique envisage de se lancer dans la culture et la transformation du manioc. Dans ce cadre comme renseigne nos confrères d'EcoMatin, elle a signé un contrat de partenariat avec l'Irad en janvier 2021 et l'Institut international d'agriculture tropicale du Cameroun (IIta-Cameroun) en janvier 2022. Par ailleurs, des discussions sont en cours avec la Cameroon Seedling Company, filiale de Tree Global Inc, pour la production industrielle de semences de palmier, d'hévéa, de cacao, de maïs et de manioc. Pour la cinquième année consécutive, la Cdc est dans le rouge avec un résultat net négatif de 4,5 milliards en 2021. Les charges de personnel sont estimées à 16,1 milliards au 31 décembre 2021.

Congo- Brazza : Environnement-Un centre de formation menacé par des glissements de terrain

Victime des pluies diluviennes fréquentes, le centre de formation professionnelle de jeunes ouvriers de Brazzaville est menacé par des éboulements. Victime des éboulements de terrain causés par les pluies diluviennes fréquentes, le centre de formation professionnelle de jeunes ouvriers de Brazzaville risque de s'effondrer ( Source : Africanews)

Maroc : Transport aérien- Les aéroports du royaume au super

Les aéroports du royaume dans ont enregistré un volume de trafic commercial de 20.592.350 passagers et de 174.820 mouvements aéroportuaires, soient des taux de récupération respectifs de 82% et 83% par rapport à l’année 2019.Avec 7.637.643 passagers, l’aéroport Mohammed V a enregistré durant l’année 2022 un taux de récupération de 74% par rapport à l’année 2019 et ce, à travers 67.094 mouvements aéroportuaires soit un taux de récupération de 73% par rapport à l’année 2019, indique l’Office national des aéroports .Le trafic international a, quant à lui, enregistré un taux de récupération de 84% par rapport à l’année 2019 en accueillant 18.436.408 passagers. Ce trafic représente 90% du trafic aérien global.(Source : Apa)