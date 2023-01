Afrique: CHAN 2022 - (Congo 0-0 Niger) - Le Congolais Junior Ndzaou Homme du match, " J'étais déterminé dans ce match "

interview

Après avoir décroché le titre d'Homme du match lors de leur nul 0-0 contre le Niger au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2022, le Congolais Junior Ndzaou a donné ses impressions à la presse.

Félicitations pour avoir décroché le trophée de l'homme du match. Quelles sont vos impressions ?

Merci. Merci vraiment à la presse. Je veux seulement dire que j'étais déterminé dans ce match. Le premier match j'étais au gradins. Le deuxième match, l'entraîneur a dit 'Je te donne la chance. Faut que tu me montres ton talent.' Il m'a appelé et m'a donné ma chance, je lui ai dit que c'est Dieu qui connaît l'avenir. Moi je veux seulement faire le boulot sur le terrain.

Après votre défaite contre le Cameroun et ce nul, vous êtes éliminés. Vous attendez quoi du match du Niger contre le Cameroun ?

On souhaite seulement que le Cameroun gagne le Niger. Après on va regarder si on peut se qualifier, sinon on doit rentrer à la maison.

Aujourd'hui titulaire, vous venez de loin...

C'est un plaisir pour moi. Parce qu'au un premier CHAN j'étais au banc. Mais lors de cette édition en Algérie je me suis dit qu'il faut que je travaille fort pour rester sur le terrain afin de jouer.

Dounia MESLI (de notre envoyée spéciale) : comment vous pouvez expliquer cette élimination. Quels sont les enseignements que vous avez tirés ? Est-ce que c'est frustrant ? J'ai l'impression que vous êtes vraiment dépités de sortir par la petite porte ce soir.

Oui. On était déterminé. Même à l'hôtel on s'est dit avec le coach qu'on va tout faire pour remporter ce match. On voulait une victoire mais malheureusement c'est un nul 0-0. C'est Dieu seul qui décide.