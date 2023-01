Cameroun/Niger: CHAN 2022 - Niger - Harouna Doula Gabde, " On a nos cartes en mains. On peut jouer le Cameroun "

interview

Après leur nul 0-0 de ce soir contre le Congo au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 202, le sélectionneur du Niger Harouna Doula Gabde a donné ses impressions en conférence de presse. Avec le Mena, ils vont devoir décrocher une victoire face au Cameroun pour se qualifier en quart de finale du tournoi en Algérie.

Vos impressions ?

Je pense que le résultat du match a reflété un peu sa physionomie. On ne peut pas se contenter d'un match comme ça. Pratiquement, sur l'ensemble, on ne trouve pas des situations pour faire but. Donc c'est pas étonnant que ce match finisse 0-0. C'est vrai qu'il y a eu de l'engagement. Il y a eu des moments forts pour chacune des équipes. Malheureusement il n'y a pas de situations véritablement pouvant changer la physionomie du match. Ce n'est pas suffisant, il faut être capable de produire plus que ça. Offensivement, j'ai trouvé les deux équipes à la limite inexistante sur ce match. Donc pas surpris qu'ils finissent sur un 0-0.

Vous l'avez reconnu que le match n'était pas à la hauteur de vos attentes. Qu'allez-vous faire pour cette finale du Groupe E contre le Cameroun ?

Je pense que c'est déjà de récupérer de ce match parce que les matchs (suivants) vont s'enchaîner. Le second va venir très vite. On va essayer de remonter mentalement les joueurs. Peut-être avec un entretien avec les vidéos pour essayer d'apporter des corrections sur ce qui a manqué dans ce match. Le 24 (jour de match contre le Cameroun) c'est demain, je peux dire. Il faut dire que notre équipe va bénéficier de beaucoup plus de temps de récupération, donc beaucoup plus de fraîcheur. On va jouer une finale contre le Cameroun. On a nos cartes en mains. Je pense qu'on va bien les jouer. On va les contraindre à la faute. On va trouver les moyens pour les contraindre à commettre des fautes et éventuellement espérer poursuivre cette compétition.

Si on fait une rétrospective des matchs que vous avez eu, deux nuls et une défaite. Quel état faites-vous par rapport à cela. Et face au Cameroun, comment allez-vous rentrer dans ce match qui ressemble à celui contre le Togo ?

Je vais d'abord répondre à la seconde question. Je pense qu'un match c'est d'abord la confiance. Il faut remobiliser la troupe et leur faire croire que c'est possible. Et je pense que c'est possible. C'est jouable. On peut jouer le Cameroun. Les matchs perdus je veux pas y revenir. Je veux parler de celui-ci. Dans ce match, on n'a pas été bien offensif. On va remobiliser la troupe. Ça reste jouable, on va la jouer avec les joueurs qu'on a. On peut s'inspirer des matchs nuls passés pour s'inspirer. Aujourd'hui on va essayer de rester dans la compétition le plus longtemps possible.

Est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas trouvé la meilleure formule pour arriver à marquer ? Comment espérer éliminer le Cameroun avec ce dispositif ?

Chaque match a sa physionomie. Certainement qu'on ne va pas rejouer le même match comme contre le Congo. Ça sera un autre match. C'est au niveau mental. On a une situation nette de but ce soir. Il faudrait les multiplier dans un match. On est assez équilibré défensivement. Mais il faut s'améliorer offensivement si on veut aller loin dans cette compétition.