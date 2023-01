Afrique: CHAN 2022 - Yacine wa Massamba engagé pour la cause du Niger

À première vue, Yacine wa Massamba est décontracté, mais en le regardant de plus près, on découvre une âme joyeuse, reconnaissante pour l'air frais qui l'entoure et, plus généralement, pour la gratitude qui accompagne la possibilité de poursuivre ses rêves, que ce soit sur un terrain de football ou ailleurs.

L'attaquant de 22 ans, qui joue pour l'USGN au Niger, a déjà coché quelques cases importantes sur la liste des choses à faire tout au long de sa vie, notamment représenter son pays lors de la CAN U17 2017 au Gabon, où il a terminé quatrième, ce qui lui a permis de se qualifier pour la Coupe du monde U17 de la FIFA en Inde la même année.

Les Young Menas ont atteint les huitièmes de finale, perdant contre le Ghana 2-0, et malgré leur échec en quart de finale, Wa Massamba et ses coéquipiers ont acquis l'expérience de leur vie. Cette exposition a façonné sa carrière depuis lors.

" C'était un moment mémorable dans ma vie et dans ma carrière de footballeur. Je m'en souviendrai toujours. C'était la première fois que je jouais au football international et nous avons écrit l'histoire au Niger. Nous nous souviendrons toujours de ce moment spécial ", a déclaré Wa Massamba à CAFOnline.com.

Né à Niamey d'un père congolais et d'une mère nigérienne, Wa Massamba admet qu'il n'est jamais allé au Congo mais espère visiter Brazzaville un jour.

" Mon père est congolais, mais je suis nigérien. Je suis né et j'ai grandi à Niamey, et j'appelle Niamey ma maison. J'ai tellement d'amis et de famille là-bas et c'est un tel honneur de représenter mon pays au CHAN. "

À son retour d'Inde, la signature de Wa Massamba était très recherchée et il est allé exercer son métier au Hassania Agadir, dans la Botola marocaine. Il est ensuite rentré au pays et a entrepris de relancer sa carrière.

Le nouvel objectif de Wa Massamba est désormais d'aider le Niger à entrer dans l'histoire lors du CHAN 2022 en Algérie. Les Menas sont dans un Groupe E délicat et lorsqu'ils affronteront le pays d'origine de Wa Massamba, il devra être à la hauteur pour le Niger.

" Bien sûr, je vais serrer la main des joueurs congolais avant le match. Ce sont les valeurs du football mais après le match, je leur dirai que mon père est congolais et on en rira ", dit-il avec un grand sourire.

L'entraîneur du Niger, Harouna Doula, ne tarit pas d'éloges sur le jeune homme : " Wa Massamba est un bon joueur qui apporte beaucoup à notre équipe. Il a l'expérience de jouer dans un tournoi international comme la Coupe du monde U17 et c'est quelque chose qui va nous aider ici en Algérie. "

Le Niger affrontera le Congo vendredi à 19h00 GMT au stade Miloud Hadefi d'Oran.

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c'était le 21 janvier 2021 -il y a deux ans samedi et elles se sont quittées sur un match nul 1-1 à Douala, au Cameroun.