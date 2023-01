Madagascar: Aéroport de Maroantsetra - Vols annulés pour cause de piste inondée

La compagnie aérienne nationale Madagascar Airlines a décidé d'annuler ses vols desservant Antananarivo et Maroantsetra. Ces vols ont été programmés pour ce vendredi.

En effet, la piste de l'aéroport de Maroantsetra est complètement inondée et est devenue par la suite impraticable en raison du passage de la tempête tropicale Cheneso dans cette ville. Outre l'inondation de cette infrastructure aéroportuaire, presque toute la ville de Maroantsetra a également été sous les eaux. Dans certaines parties de la ville, on n'aperçoit plus que les toits des maisons.

Par ailleurs, la compagnie aérienne Madagascar Airlines a informé ses passagers que d'autres vols ont été perturbés toujours en raison du passage de cette tempête tropicale sur la côte Nord-Est de la Grande île. A titre d'illustration, les vols reliant Antananarivo et Antsiranana ainsi que les vols desservant la Capitale et Nosy-Be, qui ont été programmés le 19 janvier 2023, ont également été annulés. Toutes les agences de la compagnie se trouvant dans les régions de Nosy-Be, Antalaha, Sambava, Antsiranana et Sainte-Marie étaient ainsi fermées jusqu'à nouvel ordre, a-t-on appris.