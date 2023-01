Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Haro sur les impacts environnementaux du projet Base Toliara

Le député élu à Toliara I réaffirme son opposition au projet Base Toliara qui est bâti sur du... sable mouvant.

Ranobe

C'est le site de Base Toliara qui n'a pas volé son nom. " Le projet consomme 500m3 d'eau par heure ", selon Siteny Randrianasoloniaiko. A l'aide de l'application Calculatrice de son smartphone, le député élu à Toliara I de démontrer qu' " ils vont puiser 129,6 millions de m3 pendant 30 ans à 100 m de profondeur sous la nappe phréatique, c'est-à-dire sur les réserves d'eau des générations futures qui le paieront au prix fort alors qu'elles seront pompées gratuitement pendant toute la durée du projet de sables minéralisés".

Pollution

Continuant de toucher " maux " des impacts négatifs sur l'environnement du projet Base Toliara, l'élu susnommé d'attirer l'attention sur le fait que " pour rejoindre le port de Toliara, des camions de 120 à 160 tonnes traverseront la ville toutes les 10 minutes ". Avec son lot de pollution sonore et de gaz d'échappement qui durera trois décennies. " Quel touriste viendra dans ces conditions à Toliara ? ", demande-t-il. En faisant remarquer que " 34 000 emplois reposent sur le tourisme " dans la cité du Soleil. Une manière de dire et il le dit que " c'est presque 70 fois plus que les 480 emplois réellement créés par Base Toliara ". Et d'expliquer que les 2.000 créations d'emplois annoncées par le projet comprennent des contrats à durée déterminée comme pour la construction de routes.

Inondations

" Les activités des 28 000 pêcheurs recensés à Toliara seront également et fortement impactées par le projet ", déplore-t-il. En révélant dans la foulée qu'" il est question de construction d'un bassin de 40 m de profondeur (presque l'équivalent de la hauteur du Carlton) et d'une superficie égale à 50 fois celle des 67 ha ". Aggravant le risque d'inondations de la ville de Toliara dont le niveau pourrait s'aligner avec celui de la mer. Qui plus est, à cause des terrains dénudés puisque 3 000 ha de forêts seront rasés alors que nous aspirons à un Madagascar vert.

Cahier des charges

Face à tous ces risques et impacts environnementaux énoncés dans le cahier des charges qu'il a vu de ses propres yeux, Siteny Randrianasoloniaiko persiste et signe. " Je suis contre le projet Base Toliara ", réitère-t-il. Mettant au défi les initiateurs et les partisans de Base Toliara de " faire montre de transparence par rapport au cahier des charges et de le distribuer à toutes les communes touchées par le projet ". A son avis, " le fait d'occulter le cahier des charges est révélateur des risques environnementaux et de la crainte des protestations et résistances qu'il peut provoquer ". A l'instar de la réaction de " Be hozatse " qui sort ses muscles contre le projet. " Le président Didier Ratsiraka était contre. Niet également du président Marc Ravalomanana. And last but not least, le président Andry Rajoelina a suspendu le projet ", signale-t-il. En laissant entendre que pour les trois présidents, Base Toliara est peut-être un marchand de sable.