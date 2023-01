Madagascar: Région Bongolava - Le Gouverneur en mauvaise posture

Joseph Ramiaramanana, gouverneur de la région de Bongolava, risque d'emboiter le pas à Tahirihasina Matthieu Randriamboavonjy, l'ancien préfet de région. En effet, Tsiroanomandidy, chef-lieu de cette région du Moyen-Est était en ébullition, hier.

Les députés, les maires et la population sont descendus dans la rue en affichant leur ras-le-bol et ont scandé ainsi le départ du Général Ramiaramanana. Une impression de déjà-vu. Le 6 janvier dernier, les maires des communes de Bongolava ont également organisé une manifestation durant laquelle le départ du préfet a été revendiqué par les manifestants. Conduisant le pouvoir central à prendre une décision, en conseil des ministres. En effet, ce 12 janvier, le Conseil des ministres a abrogé sa nomination et a nommé à sa place Malalaharijaona Fanoela Rakotohavana.

Guéguerres

Le numéro Un de la région Bongolava se trouve plus que jamais en mauvaise posture. Les élus de la région ont indiqué qu'il n'y a pas de développement et que le Gouverneur perd son temps entre les guéguerres politiques et les conflits internes entre les responsables IRD. Ils ont même avancé que le Général Ramiaramanana ne fait que persécuter les maires qui ne sont pas d'accord avec lui et qui s'opposent à ses " magouilles ".

" Tout cela ne fait que ternir l'image du président de la République ", ont-ils fait savoir. Les maires du district de Tsiroanomandidy et de Fenoarivobe restent convaincus que le départ du Gouverneur est la seule solution. En tout cas, cette guerre intestine reste une mauvaise publicité pour l'IRD. En tout cas, la situation dans le Bongolava risque de faire tâche d'huile et gagner la région Itasy où le désaccord entre le Gouverneur Solofonirina Maherizo Andriamanana et le député Fetra Rakotondrasoa commence à se faire entendre.