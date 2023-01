Madagascar: Une semaine marquée par deux tempêtes d'un genre différent

C'est une véritable tempête politique que le sermon du pasteur Zaka Andriamampianina a provoqué dimanche dernier lors du culte organisé par le FJKM à Antsonjombe.

Qualifiée par certains d'attaque en règle contre le régime, cette homélie a suscité l'indignation des partisans du pouvoir qui y ont vu l'influence de Marc Ravalomanana. La réaction de ces derniers fut d'autant plus vive que le tableau brossé a dépeint la situation actuelle de manière très négative, mais il a été considéré par une grande partie de l'opinion comme étant tout à fait réaliste.

Dans le contexte actuel, il est considéré comme un exutoire pour tous ceux qui vivent douloureusement les effets de la crise actuelle. L'occasion était belle de relancer un débat politique atone. Cela donne l'opportunité à tous ceux qui le veulent d'exprimer leurs suggestions pour sortir la Grande île de l'ornière où elle se trouve. Des personnalités, qui s'étaient mises en retrait, ont commencé à s'exprimer et ont dit leur intention d'intervenir plus souvent dans le débat public. L'opposition ne cache pas son intention de continuer à interpeller le pouvoir et de jouer le rôle d'aiguillon.

À quelque chose malheur est bon, comme on dit, puisque l'équipe du président se mobilise pour essayer de trouver des solutions aux nombreux problèmes qui se posent actuellement. Le communiqué du Conseil des ministres répond à certaines attentes exprimées par la population. Un budget pour la réfection des nombreuses routes nationales sera ainsi débloqué.

Mais la tempête politique a, maintenant, laissé la place à la tempête tropicale tout court qui a ravagé le Nord de la Grande île. Le bilan est lourd : plus de 2 000 sinistrés, 294 personnes déplacées, et un disparu. Ces chiffres ont été communiqués hier, mais ils risquent de changer car la tempête Cheneso continue sa traversée du Nord de l'île. La région centrale semble avoir été épargnée par cette première perturbation météorologique, les intempéries étant pour le moment très modérées.

L'actualité internationale est toujours centrée sur l'évolution de la situation à la frontière de l'Ukraine. Les armées qui se font face ne semblent pas encore prêtes à passer à l'offensive, chaque camp essayant de se renforcer avec les nouveaux matériels envoyés soit par l'état-major à Moscou, pour les Russes, soit par leurs alliés pour les Ukrainiens. Ces derniers attendent l'arrivée de chars lourds léopards 2 allemands dont ils ont besoin pour aller de l'avant. La réunion des chefs d'état-major de l'OTAN à Bruxelles a permis de renforcer l'aide apportée à l'Ukraine.

Le forum de Davos qui était le grand rendez-vous des chefs d'État de la planète s'est tenu en demi-teinte. Pendant les quatre jours, il n'y a pas eu de grandes décisions prises pour permettre un redécollage réel de l'économie mondiale.

La France a vécu sa grande journée de manifestations contre la réforme des retraites sans grande passion. Plus d'un million de personnes sont descendues dans la rue, jeudi, à l'appel des syndicats qui étaient unis dans une même protestation. C'est maintenant à l'Assemblée nationale que va se jouer le sort de cette réforme. Le gouvernement reste confiant et entend la faire voter sans grande difficulté.

Ce sont deux tempêtes politique et météorologique qui ont marqué cette avant dernière semaine du mois de janvier à Madagascar. La première a marqué les esprits car elle préjuge de l'intensité des joutes politiques futures et la seconde donne le coup d'envoi d'une saison cyclonique dont on ne connaît pas la force destructrice pour le moment. Les Malgaches sont maintenant prévenus de la dureté des épreuves qu'ils vont affronter.