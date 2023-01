Madagascar: Livre - " Radama Ier, fondateur de l'écriture malgache moderne " au musée de la Photo

" Radama Ier, fondateur de l'écriture malgache moderne " de Linah Ravonjiarisoa est disponible à la boutique du Musée et sur réservation par message privé.

Radama Ier est surtout connu comme le conquérant qui a réalisé le testament politique de son père Andrianampoinimerina (1787-1810), dont l'objectif était de faire de Madagascar un seul royaume : " Ny ranomasina no valam-parihiko " (la mer sera la limite de mon royaume).

Mais Radama est aussi le père de la Renaissance malgache ; on lui doit l'élaboration de la langue écrite, la création des écoles, l'instruction générale et technique de ses sujets et l'émergence d'une intelligentsia formée sur place et à l'étranger par l'envoi de jeunes Malgaches en Angleterre et à Maurice en 1821. L'adoption de l'alphabet latin, décidé par Radama Ier au détriment de l'alphabet arabico-malgache, constitue le point de départ de l'histoire de l'orthographe de la langue malgache moderne.

Elle est étroitement liée à l'indigénisation du " Verbe " souhaitée par les missionnaires et à la naissance de la lexicographie malgache moderne, illustrée par la publication du premier dictionnaire bilingue de Johns et de Freeman en 1835. Grâce à Radama, la littérature malgache moderne est née avec la traduction de la Bible. Et les nouvelles élites ont participé activement à l'appropriation des savoirs occidentaux pour en faire des savoirs locaux. Résultats d'analyse de nombreuses sources primaires, cette publication est un outil essentiel pour la connaissance de l'histoire intellectuelle et culturelle du XIXe siècle, le Malgache.