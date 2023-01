Madagascar: Sports extrêmes et ARTs martiaux - Come-back de SESAM pour la troisième édition

L'un des plus grands évènements sportifs dans la capitale, la troisième édition de Sports Extrêmes et salon des arts martiaux (SESAM) aura lieu dans trois mois. Les férus d'arts martiaux en tout genre et de sports extrêmes se réjouiront pendant trois jours.

" Retour... au calme ", tel est le slogan choisi par l'organisateur de SESAM pour cette troisième édition. Un évènement inédit pour les passionnés de sports extrêmes et d'arts martiaux qui se déroulera dans la Capitale pendant trois jours. A trois mois de ce rendez-vous, l'équipe de Tsiry Ratsimiseta a annoncé officiellement leur retour à cette nouvelle édition, hier, au By-pass. " Le retour, car on s'est vu la dernière fois au Parvis Analakely en 2019. Face à la situation actuelle que traverse le pays, on voudrait apporter du calme, et un impact positif surtout à tous les sportifs ", a fait savoir Tsiry Ratsimiseta.

La date ne sera fixée qu'à la fin de ce mois de janvier. Pourtant, ce rendez-vous se déroulera entre fin avril et début mai, soit au Palais des Sports Mahamasina soit au Stade Barea. Toutes les disciplines sont invitées à participer, car l'objectif est surtout de vulgariser les sports extrêmes et les arts martiaux à Madagascar. SESAM sert à démontrer l'évolution des arts martiaux sur le plan technique et administratif.

Plus de 15 disciplines d'arts martiaux seront à l'honneur. Pendant trois jours, chaque club et dojo participants auront leur stand respectif pour l'exposition de leur discipline. Et chacun devra livrer sa prestation ou son savoir-faire aux invités. Il y aura également différents concours et des démonstrations des participants. En outre des trophées personnalisés, notamment pour les meilleurs clubs de chaque catégorie ainsi que les meilleurs athlètes, seront offerts.

" Nous souhaitons que les visiteurs vivent dans un autre monde en entrant dans chaque stand ", a enchaîné maître Edward Rajaona. " SESAM est une éducation à la citoyenneté. On voudrait changer l'image des pratiquants qui sont parfois jugés pour être des personnes agressives. Nous allons démontrer que nous sommes des personnes responsables. C'est pour cela qu'on organisera une journée de reboisement, le 25 février à Ambohimanga Rova, qui entre d'ailleurs dans le cadre de la responsabilité sociétale des organisations (RSO) ", a-t-il conclu.