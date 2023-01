Madagascar: Pépinière industrielle - Une première unité de miellerie à Ambositra

Le programme d'industrialisation massive dénommée One District One Factory continue son chemin

Une grande étape vient d'être franchie avec l'arrivée à Ambositra de la première unité de miellerie qui sera installée dans ce district de la région Amoron'i Mania réputée pour ses potentialités dans le secteur de l'apiculture.

Transformation

Cette miellerie compte parmi les 75 unités industrielles fraîchement importées par le gouvernement. Des usines qui seront montées dans différents districts du pays pour la transformation de produits agricoles comme les fruits de saison, les tomates, le manioc, et autres grains secs. Ces unités industrielles comprennent également des savonneries, des huileries, des sucreries et même des machines de production de glace alimentaire.

Promoteur du programme ODOF où il a mis du sien pour que les actions soient réalisées avec du professionnalisme, le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy, a tenu, hier à faire le déplacement à Ambositra pour la remise officielle de cette unité de miellerie qui fera l'objet d'un appel à projet. En effet, les unités industrielles prévues dans le cadre du programme ODOF ne seront pas des sociétés d'Etat, mais des usines qui seront gérées par des associations, coopératives ou opérateurs privés.

Velirano

L'objectif étant, selon le ministre Edgard Razafindravahy, de produire sur place le maximum de denrées de première nécessité ou des produits de rente, afin de suppléer aux produits importés. Il s'agit, a précisé le ministre, de la concrétisation du Velirano présidentiel sur l'industrialisation du pays et pour laquelle aucun district ne sera oublié. D'ailleurs à part celle d'Ambositra, 15 autres mielleries seront installées dans d'autres localités.

" Plus rien n'arrêtera la marche de l'ODOF ", a martelé le ministre en charge de l'industrialisation qui a suivi de près l'évolution de ce programme. D'ailleurs, si l'arrivée des 75 unités industrielles a pris un certain retard, c'est que le ministre, après avoir constaté personnellement que certaines n'étaient pas conformes aux normes industrielles d'usage, a décidé de les retourner à l'envoyeur et de les changer par des machines de bonne qualité.

Fonds propres

A noter que ces 75 unités industrielles ont été achetées sur fonds propres du gouvernement. Leurs modalités d'attribution se feront en toute transparence car un appel à projet sera lancé pour recruter les entités capables de mener à bien les projets. Pour la miellerie d'Ambositra, en particulier, un comité sera mis sur pied pour évaluer les candidatures et une convention tripartite sera élaborée entre le MICC, la Plateforme régionale de la filière miel d'Amoron'i Mania et les acteurs privés notamment les paysans et les coopératives paysannes ainsi que les opérateurs économiques. Le ministre Edgard Razafindravahy a lancé un appel aux potentiels utilisateurs de ces unités industrielles et à la population d'en prendre soin et de les défendre contre toute velléité de sabotage.