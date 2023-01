Angola: La vice-présidente livre des kits professionnels à plus de 90 jeunes

Icolo e Bengo (Luanda) — Quatre-vingt-quinze jeunes du quartier Camizungo, municipalité d'Icolo e Bengo, province de Luanda, ont reçu vendredi des kits professionnels de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, visant à promouvoir l'auto-emploi et l'amélioration des conditions de vie des familles.

Il s'agit des motos-taxis, d'équipement pour l'agriculture, la coupe et couture, les salons de coiffure, les coiffeurs, les manucures et les pédicures, la cuisine, la pâtisserie, la menuiserie, la maçonnerie, la plomberie et la peinture.

La responsable a remis les kits aux jeunes de Camizungo quand elle visitait des projets sociaux de l'ONG ATOS, entre autres, des logements écologiques pour les paysans, un centre de santé, une école, une cuisine communautaire, un terrain avec du gazon synthétique et une fontaine.

Esperança da Costa a longuement visité toutes les infrastructures et a reçu des explications sur ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire.

Démarré en 2018, le projet survit grâce aux dons et remplace progressivement, gratuitement, les cabanes en tôle par des maisons en blocs écologiques, donnant plus de dignité aux paysans.

Au cours de la visite, Esperança da Costa a interagi avec la communauté, composée de plus de huit cents habitants, pour connaître leur réalité.

Le quartier Camizungo est situé à environ un kilomètre de la route nationale 230, en direction de Catete/Luanda, à côté de l'entrée du quartier Mazozo. Elle existe depuis plus de 15 ans et est habitée par des paysans de Catete, originaires des provinces de Malanje, Cuanza Norte et Cuanza Sul.

La municipalité d'Icolo e Bengo, située à 62 kilomètres de la ville de Luanda, avec 131 268 habitants, comprend les commune de Bom Jesus, Catete, Cabiri, Cassoneca et Caculo Cahango. La population a l'agriculture comme principale activité économique.