Angola: La BNA modifie le taux d'intérêt et le fixe à 18%

Luanda — Le Comité de politique monétaire de la Banque nationale d'Angola (BNA) a décidé vendredi de réduire le taux d'intérêt de base de 19,5% à 18%, après avoir analysé les récents indicateurs macroéconomiques.

Outre la réduction du taux d'intérêt de base, la BNA a également modifié le taux d'intérêt de la facilité permanente de décence de liquidité de 21% à 18% et le taux d'intérêt de la facilité permanente d'absorption de liquidité de 15% à 14%.

Cette décision, selon le gouverneur de la Banque nationale d'Angola, José de Lima Massano, est basée sur la réduction de l'inflation observée tout au long de 2022 et une certaine réduction des pressions inflationnistes.

Pour le processus décisionnel, le CPM a également analysé le contexte économique monétaire national et international.

Allégement du crédit

Avec la décision prise de baisser tous les taux directeurs de la BNA, ils permettront dans un premier temps aux citoyens et aux entreprises disposant de crédits bancaires en monnaie nationale référencés au Luibor, le taux du marché interbancaire, de bénéficier d'un allégement.

Ces taux, en plus des opérations qui interviennent au jour le jour, sont influencés par l'action de la BNA, en fonction de ses références, comme le taux d'intérêt de la facilité permanente de liquidité décence, qui est le taux que les banques commerciales utilisent à la Banque centrale, lorsqu'elle a un besoin de liquidité.

"Si ce taux est plus bas, cela signifie que les banques auront la condition, pour leurs besoins de liquidité, de recourir à des coûts moindres et ces coûts moindres pourront être répercutés sur leurs clients", a précisé José de Lima Massano.

Selon José de Lima Massano, la réduction est ce que l'on verra dans un premier temps, admettant que "nous n'avons pas d'attentes d'une forte croissance du crédit à court terme, pour cette raison, le crédit continuera à croître naturellement à un rythme, ce qui, à ce stade, dans le but de réduire l'inflation, n'est pas si déplacé".

À l'heure actuelle, l'une des plus grandes préoccupations de la Banque centrale est l'efficacité des instruments de transmission de la politique monétaire, selon le responsable.

En ayant des conditions plus favorables, la BNA garantit que les familles et les entreprises ayant un crédit en monnaie nationale verront les taux les plus bas.

Avec des taux d'intérêt plus bas, on s'attend à ce qu'elle aide également davantage de projets à entrer dans un cadre de viabilité, puisque les coûts financiers auront tendance à être plus faibles.

Avec l'augmentation du crédit en cours, la BNA prévoit un impact positif du rythme de l'économie et d'autres hypothèses existantes, éliminant les dangers qui pourraient affecter le cours de la désinflation que l'économie connaît.

La baisse des taux d'intérêt affectera toutes les nouvelles demandes de crédit qui seront faites, dont les effets pourraient se faire sentir dans les 90 prochains jours.