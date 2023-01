Burkina Faso: Le gouvernement fait le point sur le Fonds de soutien patriotique

Face aux besoins de plus en plus croissants et des ressources limitées de l'Etat, le gouvernement fait appel aux souscriptions volontaires pour soutenir l'effort de guerre contre le terrorisme.

Le Fonds de soutien patriotique mis en place pour la prise en charge des Volontaires pour la défense de la patrie est désormais opérationnel. Et c'est ce dispositif qui va gérer toutes les contributions financières volontaires des personnes physiques et morales.

Selon le ministre de l'Économie et des finances de la transition, ce fonds de soutien patriotique doit servir à payer les salaires, les équipements et le carburant des Volontaires pour la défense de la patrie. Au total, plus de 320 millions de francs CFA ont été déjà récoltées selon le ministre Aboubacar Nacanabo.

" Nous invitons vraiment tous les Burkinabè à télécharger la fiche remplie et dire ce qu'ils veulent apporter comme contribution. La durée, c'est un an mais renouvelable et cela nous permet justement à l'issue d'un an, de faire le point pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché et faire des ajustements. Mais notre espoir, c'est que, à partir de peut-être à la fin des un an, on n'aura plus besoin de ces fonds parce qu'on ne sera plus dans cette situation. "

Un fonds qui sera géré par un comité. Il devrait se réunir régulièrement afin de mettre l'argent reçu à la disposition des bénéficiaires. Le ministre de l'Économie tente de rassurer sur différents niveaux de contrôles mis en place.

" Nous avons l'Inspection générale des finances qui va également faire le contrôle. Nous avons l'inspection technique du Trésor et la Cour des comptes et nous avons même prévu dans les décrets, que toute organisation de la société civile qui souhaite auditer les fonds, puissent demander à le faire. "

D'après différentes estimations, pour soutenir l'effort de guerre contre le terrorisme, le gouvernement de la transition burkinabé doit encore trouver 100 milliards de francs CFA pour la prise en charge des Volontaires pour la défense de Patrie selon les estimations.