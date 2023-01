Sénégal: La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen vante une approche "différente"

La secrétaire américaine au Trésor est en visite au Sénégal. C'est la première étape de la tournée de Janet Yellen sur le continent, avant la Zambie et l'Afrique du Sud. Vendredi 20 janvier, Janet Yellen a notamment rencontré le président Macky Sall et le ministre des Finances et du Budget. Elle a également visité un incubateur d'entreprises, et vanté un " partenariat gagnant-gagnant " entre les États-Unis et le continent, tout en pointant du doigt la Russie et la Chine.

" Les États-Unis sont pleinement engagés pour l'Afrique, avec l'Afrique " assure Janet Yellen, qui promet un partenariat sur le long terme, et mutuellement bénéfique, pour " aider le continent à réaliser son énorme potentiel économique ". Alors que de nombreux pays africains se sont abstenus de condamner l'intervention de Moscou en Ukraine, la responsable américaine a directement accusé la Russie

" L'agression barbare de la Russie contre son voisin est particulièrement ressentie par l'Afrique et ses populations. La guerre et l'utilisation de la nourriture comme une arme par la Russie a exacerbé l'insécurité alimentaire. "

Janet Yellen a également pointé du doigt les pratiques de la Chine, très influente sur le continent, sur la question du surendettement qui freine les investissements. " Nous pensons que la communauté internationale, y compris la Chine, doivent alléger la dette de manière significative pour aider les pays à reprendre pied. "

Les États-Unis ont une approche " différente ", et " exigeante " selon la responsable américaine, qui a mis l'accent sur la transparence, la bonne gouvernance ou la responsabilité environnementale.

Senegal is a major economic center in West Africa and an important partner to the U.S. I spoke with Minister Bâ and Minister Sarr on ways to continue to work together to promote economic growth, weather a challenging financial environment, and protect the global financial system. pic.twitter.com/5Q89vgJxpP-- Secretary Janet Yellen (@SecYellen) January 20, 2023