Algérie: Le spectacle chorégraphique "Rêve africain" présenté à Alger

ALGER — Le spectacle chorégraphique "Rêve africain", une fusion de danses africaines reflétant la pluralité de la diversité et la richesse culturelle du continent, a été présenté vendredi à Alger.

Accueilli à la salle Ibn Khaldoun dans le cadre du programme culturel de l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger, accompagnant le Championnat d'Afrique des nations de football "CHAN-2022", le spectacle met en scène des thématiques comme la paix et la solidarité sur une trame de raréfaction de l'eau, source de vie et symbole de la fertilité, dans des expressions chorégraphiques riches en couleurs.

Servi par 30 chorégraphes du Ballet de l'Etablissement Arts et Culture, "Rêve africain" porte la thématique de la solidarité, par la grâce du mouvement et du geste, mais aussi l'attachement à la terre et ses richesses, sources de conflits, avant qu'un sage du village parvienne à rétablir la paix.

Accompagné par un thème musical typique, le spectacle a revisité durant une heure de temps, des genres musicaux représentatifs du continent, dans une scénographie rehaussée par des accessoires et des costumes reflétant la diversité et la richesse culturelle africaine.

Dans la deuxième partie, "Rêve africain", a mis en valeur les danses algériennes à travers une mosaïque de chorégraphies exécutées sur des musiques représentatives d'une grande richesse culturelle.

Agrémentée de costumes reflétant la diversité vestimentaire et de photos paysages en arrière-plan de l'Algérie, cette prestation chorégraphique a mis en valeur des costumes traditionnels authentiques (féminins et masculins) de différentes régions du pays.

"Rêve africain" est reprogrammé à la salle Ibn Khaldoun pour une représentation prévue le 2 février prochain, selon la responsable du Ballet.