Maroc: Skhirat - Coup d'envoi des célébrations marquant le jubilé d'argent de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif

Skhirat — Le coup d'envoi des célébrations marquant le jubilé d'argent de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a été donné, vendredi soir au Centre international de conférences Mohammed VI à Skhirat, sous le signe "nouveau départ pour consolider la position d'Al-Qods et son statut religieux et civilisationnel".

Cette cérémonie s'est déroulée notamment en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, président du comité de tutelle de l'Agence, Nasser Bourita, ainsi que des ambassadeurs et diplomates de plusieurs pays et d'éminentes personnalités.

A cette occasion, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a souligné que cette cérémonie est l'occasion de célébrer 25 ans d'activités de l'Agence et de rendre hommage à la mémoire du regretté Souverain, feu SM le Roi Hassan II, du défunt Roi Hussein Bin Talal de Jordanie, dont le pays assure la tutelle sur les lieux sacrés islamiques et chrétiens à Al Qods Acharif, et du regretté président palestinien Yasser Arafat.

M. Cherkaoui a relevé que cet événement est aussi l'occasion d'évaluer le bilan de l'Agence au cours des 25 dernières années, soulignant que l'Agence a accompli d'honorables actions grâce au Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, "qui nous honore tous, Marocains et Palestiniens, par la supervision directe de l'action de l'Agence".

Cette célébration, a-t-il ajouté, est une opportunité de se projeter vers l'avenir, avec espoir et ambition, pour transcender les obstacles entravant la réalisation de tous les objectifs de l'Agence pour soutenir la Ville Sainte et ses institutions, à leur tête la question du financement.

A cette fin, a poursuivi M. Cherkaoui, l'Agence a tenu vendredi une réunion de concertation avec les institutions d'Al Qods sous le thème "Quel modèle de développement social à Al Qods ?" en présence des ambassadeurs, sous-secrétaires généraux à l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) et à la Ligue des Etats arabes chargés des affaires de la Palestine et d'Al Qods, pour examiner les différents points de vue conformément à l'approche participative adoptée par l'Agence.

De son côté, l'ambassadeur de la Palestine au Maroc, Jamal Choubki, a indiqué que cette journée est une illustration éloquente des relations de solidarité et d'action commune qui lient les pays islamiques dans le cadre de visions et d'aspirations partagées pour la construction d'un avenir prometteur et sûr et la consécration des principes de paix, de stabilité et de partenariat en tant que mode de vie pour les peuples de la région.

Le diplomate palestinien a souligné que "la création de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, dont nous célébrons le jubilé d'argent, est l'une des manifestations" de cette action commune, à la lumière notamment des réalisations tangibles que l'Agence a accumulées au cours de ses 25 ans d'activités afin d'atteindre les objectifs pour lesquels elle a été créée, à savoir la protection d'Al Qods et de son statut civilisationnel, historique et religieux, et l'amélioration des conditions de vie de sa population.

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, depuis sa création sous le règne de feu SM le Roi Hassan II, et sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a décidé de soutenir la Ville Sainte avec une grande panoplie de projets de développement ayant ciblé des secteurs vitaux pour la vie des Maqdessis tels que la santé, l'enseignement, le logement, la culture, les sports, l'art et l'artisanat.

Il a également rappelé les projets humanitaires mis en œuvre par l'Agence, qui visaient à réduire la pauvreté dans la Ville Sainte, affirmant que ces projets, réalisés pendant 25 ans pour un investissement global de 64 millions de dollars, dont la grande partie a été allouée par le Maroc, ont été mis en œuvre grâce au soutien constant du Royaume et à l'action de l'Agence.

Soulignant que ces projets jouissaient toujours du suivi et des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Choubki a tenu à saluer la position constante du Royaume vis-à-vis de la question palestinienne, notant que le Maroc ne ménage aucun effort pour protéger la Ville Sainte et sa population et défendre la cause palestinienne, en application des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi.

M. Choubki a exprimé sa profonde gratitude à l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif pour ses efforts continus et son action inlassable et au Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, pour le soutien de la ville d'Al-Qods, qui exige une action résolue à tous les niveaux pour protéger son statut religieux, civilisationnel et politique.

Le secrétaire général adjoint pour les affaires de la Palestine et Al Qods à l'OCI, Badr Diab, a exprimé sa profonde considération au Royaume du Maroc pour son soutien constant à l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, créée à l'initiative du regretté Souverain SM le Roi Hassan II.

L'agence bénéficie de l'attention particulière de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, qui ne cesse de déployer des efforts sincères pour raffermir davantage la solidarité et l'action islamique commune, au service des causes de la Oumma islamique en tête desquelles figurent la Palestine et Al Qods Acharif, a souligné M. Diab dans une allocation lue au nom du secrétaire général de l'organisation.

Il a sous cet angle rappelé les décisions de l'OCI aux niveaux du sommet islamique et des conseils des ministres des Affaires étrangères, lesquelles illustrent à bien des égards les nobles finalités des initiatives de l'agence, mais aussi la vision et les positions de l'organisation au sujet de la Palestine, "cause centrale placée au premier rang de ses préoccupations".

Pour le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe pour les affaires de Palestine et des territoires arabes occupés, Said Abou Ali, cette rencontre offre l'opportunité d'exprimer les sentiments de respect et de profonde considération à SM le Roi Mohammed VI "qui poursuit avec habilité et responsabilité l'œuvre des réalisations au bénéfice de son pays, son peuple et sa oumma, notamment au service d'Al Qods et de la Palestine".

Il s'agit aujourd'hui de réitérer l'engagement à aller de l'avant, sous l'égide de SM le Roi Mohammed VI, dans la consécration du rôle et de la mission de l'agence en faveur d'Al-Qods et des Maqdessis, a-t-il dit.

Pour sa part, le président de la Haute instance islamique d'Al Qods, Ekrima Sabri, a mis l'accent sur les liens profonds de fraternité et d'affection qu'entretiennent les Marocains avec les Maqdessis, comme en témoignent Bab et Harat Al Maghariba.

Il a en outre mis l'accent sur les initiatives des souverains du Royaume en appui à la juste cause palestinienne, appelant à un soutien accru de l'agence Bayt Mal Al Qods Acharif au regard de ses actions de terrain en faveur des habitants de la ville sainte.

Les célébrations à l'occasion du jubilé d'argent de l'agence ont été marquées vendredi par la projection d'une vidéo sur ses efforts en 25 ans d'existence ainsi que par une soirée artistique et une exposition de photographies mettant en évidence des facettes de la culture palestinienne.