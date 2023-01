Congo-Brazzaville: Environnement - Denis Sassou N'Guesso invité au sommet One planet

Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a échangé le 19 janvier à Brazzaville avec le ministre gabonais des Affaires étrangères, Michaël Moussa Adamo, porteur d'un message du président Ali Bongo Ondimba, peu avant sa mort de retour dans son pays.

Au cours de leur entretien, Michaël Moussa Adamo a annoncé au chef de l'Etat congolais son invitation à prendre part au sommet One planet consacré aux enjeux forestiers qui se tiendra en mars prochain à Libreville, la capitale du gabon.

" Libreville abrite du 1er au 2 mars prochain, conjointement avec la France, un sommet sur les forêts et surtout le Bassin du Congo aussi. On ne peut pas parler du Bassin sans le Congo, le Gabon et la République démocratique du Congo. C'est un sommet qui est conjointement organisé avec la France. Plusieurs chefs d'Etat y participeront. La présence du président Denis Sassou N'Guesso est primordiale ", a déclaré le diplomate gabonais au sortir de l'audience.

Le sommet One planet sera notamment l'occasion d'avancer de manière ambitieuse sur la préservation des forêts tropicales, qui sont au cœur des enjeux climat et biodiversité.

Par ailleurs, Michaël Moussa Adamo a transmis au chef de l'Etat congolais le message que son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba, lui a adressé.

" C'est un privilège et un honneur d'échanger pendant 1h 20 mn avec le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Je suis porteur d'un message de son homologue et frère, le président Ali Bongo Ondimba. Les relations entre le Congo et le Gabon ne peuvent être qu'au beau fixe. Tout réunit, la famille, la géographie, les liens éternels et permanents ", a assuré le ministre gabonais des Affaires étrangères.