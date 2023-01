Congo-Brazzaville: Disparition - Koko Lajoinid décédé à Pointe-Noire

Ex-sociétaire du groupe musical Les Makandas de Pointe-Noire, l'artiste-musicien Koko Lajoinid s'est éteint la semaine dernière, laissant ses fans et ses admirateurs dans la consternation.

Koko Lajoinid s'est distingué par son timbre vocal très proche du regretté musicien Rapha Boundzeki, dont il interprétait fidèlement les chansons à chaque concert des Makandas au Temple rouge Sami Cointreau à l'époque, à Mpaka, et dans d'autres lieux de réjouissances.

C'est au moment où il s'apprêtait à sortir son premier album " Loulendo " en ce mois de janvier que la mort vient l'arracher à ses proches. Sa dernière sortie en public remonte au 31 décembre dernier à l'espace Le Willys de Mpaka, dans le sixième arrondissement Ngoyo, lors de l'émission " Le couloir " de l'animateur Shola Shola de Télé Congo Pointe-Noire. Programmé pour présenter quelques unes des chansons de l'album, il ne put le faire car ne se sentant pas au mieux de sa forme. Il a pris juste rendez-vous avec eux pour plus tard. Hélas.

Le regretté artiste se distingue dans les années 1990 quand il crée avec ses amis le groupe Les tribus musica. Ses envolées mélancoliques, son style atypique et son look épatent les gens et les amoureux de belles mélodies. Il est recruté dans les Makandas dans les années 2000 et fera la pluie et le beau temps de cet ensemble pendant plus d'une décennie.

Adieu Koko Lajoinid.