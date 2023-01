Tunisie: Ligue 1 | 9e journée - Groupe A - Un derby sahélien lourd de conséquences

Leadership à confirmer pour l'ESS, place sur le podium à consolider pour l'ESHS.

On enchaîne avec les matchs de la 9e journée, groupe A, cet après-midi. Jusque-là, il n'y a plus d'équipe invincible mais deux équipes se détachent tout de même, le leader étoilé et son dauphin et tenant du titre " Sang et Or ".

Pas vraiment imperturbables mais solides devant, l'ESS et l'EST vont tenter, dès aujourd'hui, de creuser l'écart et de poursuivre leur course à deux, tout juste devant le ST et l'ESHS, alors que derrière ce duo, le CSS et CAB n'ont pas encore dit leur dernier mot volet places d'accessit. On commence cependant par le bas du tableau.

Lanternes rouges de la poule A, Chebba et Tataouine ont donc déjà grillé tous leurs jokers et devront forcément sortir le grand jeu pour retrouver le ventre mou du classement.

A l'épreuve du déplacement, du côté de Bizerte où le CAB l'attend de pied ferme, l'UST sera dos au mur et seuls les trois points sont à envisager pour émerger. Pas évident toutefois face à des Cabistes qui remontent la pente depuis peu. Ce qui leur a même permis de revenir à hauteur du CSS.

L'EST pour fondre sur le leader

Le Croissant Sportif Chebbien, à son tour, s'attaque à un gros morceau, le champion en titre " Sang et Or ", un adversaire toujours aussi coriace et qui semble avoir retrouvé du punch ces derniers temps (rythme de croisière atteint). A titre d'exemple, après avoir infligé au leader son premier revers de la saison, l'EST n'a pas démérité au Mhiri de Sfax face au CSS. Bref, il s'en est fallu de peu pour que la victoire soit tunisoise.

Chebba est donc avertie, l'EST a enclenché la vitesse supérieure... Quid du leader étoilé ? L'ESS s'est vite ressaisie ces derniers jours maintenant ainsi l'EST à bonne distance au classement. Sauf que là, il s'agit d'un derby qui attend les étoilés, face à un Onze de l'ESHS qui pointe méritoirement sur le podium.

Match indécis en perspective. Sur le podium aussi, ex æquo avec l'Espoir de Hammam-Sousse, le Stade Tunisien entend mettre à profit son explication avec le CSS pour garder le cap. Le CSS, à son tour, n'a plus de grosse marge de manœuvre et doit impérativement gagner pour se replacer.

Le programme

14h00 : Stade Tunisien-Club Sportif Sfaxien

14h00 : Etoile du Sahel-ES Hammam-Sousse

14h00 : CS Chebba-Espérance de Tunis

14h00 : Club Athlétique Bizertin-US Tataouine