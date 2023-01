Madagascar: Christian Ntsay - " La tentative de motion de censure était une manoeuvre de déstabilisation "

Le locataire de Mahazoarivo a décidé de mettre fin à sa longue cure de silence. Au centre des vives critiques durant des mois, il veut mettre les choses au clair.

Serein !

C'est l'attitude que le Premier ministre Christian Ntsay a montré durant l'émission " Ady hevitra " de la Télévision nationale, hier. Durant une heure et dix-sept minutes, le Premier ministre a fait le tour des sujets qui ont marqué les actualités durant ces dernières semaines. C'était également l'occasion pour lui de défendre le bilan de son Gouvernement et du régime Rajoelina. Très attendu durant quelques semaines, le Chef du Gouvernement a tenu à clarifier sa position politique et l'état de ses relations avec le président Andry Rajoelina. A écouter le premier Ministre Christian Ntsay, son Gouvernement a fait l'effort nécessaire afin de maintenir le pays sur les bons rails mais les circonstances ont fait en sorte que la situation n'est pas facile pour tous les Malgaches.

Inamovible !

Depuis le 4 juin 2018, Christian Ntsay est resté au pouvoir plus longtemps que Andry Rajoelina qui vient juste de célébrer sa quatrième année de mandature. Contre vents et marais, le Premier ministre est resté inamovible. Force est de constater que Christian Ntsay n'est pas prêt de faire sa valise. Il a même évité de peu la tentative de motion de censure orchestrée par les élus de l'Assemblée nationale durant la dernière session. " Il s'agit d'une manœuvre de déstabilisation ", a-t-il même fait comprendre avant d'indiquer que " c'était le président de la République qui était la cible d'un coup d'Etat qui est un acte anti-démocratique ".

Ambition

Depuis des mois, l'éventuelle candidature de Christian Ntsay à la course à la magistrature suprême a circulé. Toutefois, l'enfant du Nord veut rester modeste. " Je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle de 2023 ", a-t-il souligné. " En bonne entente avec le président de la République, on est tous les deux animés par l'amour de la patrie. J'étais nommé par le président Andry Rajoelina et je lui en serai toujours reconnaissant. De plus, on m'a éduqué à respecter les Ray aman-dreny ", a-t-il poursuivi. Il défend néanmoins l'organisation d'une élection libre et démocratique et assure qu'il n'y aura pas de prolongation du mandat du président de la République. Le remaniement qui est annoncé très imminent ne semble lui faire ni chaud ni froid. " Il s'agit de la prérogative du président de la République ", a-t-il même fait savoir. Les ministres seront jugés sur ce qu'ils ont réalisé parce qu'il y avait le contrat pouvoir fait avec le président de la République.

Bilan

Le Premier ministre Christian Ntsay n'a pas eu froid aux yeux quand il a vanté les réalisations de son Gouvernement et du régime Rajoelina. La présence de l'Etat était son leitmotiv. " 80% du PGE sont réalisés et en cours de réalisation malgré toutes les circonstances ", a-t-il fait noter. En effet, sur les " Zava-bita ", Christian Ntsay a fait savoir que 13 hôpitaux " manara-penitra " ont été construits tandis que 16 autres sont en cours de construction.

GO

Il n'a pas oublié de mentionner les 800 écoles et 12 universités régionales qui ont été mises en place dans tout Madagascar. En plus de tout cela, des réalisations conséquentes dans le domaine de la justice et de la sécurité, en l'occurrence 8 Tribunaux de Première Instance depuis 4 ans. 800.000 titres fonciers ont été également distribués depuis 2019. L'objectif est que 200 000 Malgaches aient leur titre foncier à la fin de cette année.

Optimiste

A entendre le Premier ministre Christian Ntsay, le bilan de son gouvernement et du régime est largement positif. Même si l'inflation a connu une nette croissance, que la Jirama se trouve en pleine crise et qu'on annonce partout que l'Etat est en faillite, le Chef du Gouvernement reste optimiste et loue même les efforts faits par ses ministres. Sur les problèmes concernant la Jirama ou bien l'état des routes nationales, des solutions sont déjà en cours d'exécution. " Il s'agit entres autres de la mise en place de travaux d'urgence pour les routes nationales ", a-t-il ajouté. Et de souligner que " cette année est une année de redressement pour le pays et un plan d'urgence sociale est même déjà en gestion ". Le Premier ministre aura probablement encore le temps de le prouver.