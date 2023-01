Afrique: Ndzaou honoré de recevoir le prix de l'homme du match

Le Congolais Junior Ndzaou était visiblement reconnaissant lorsqu'il a reçu le prix de l'homme du match après sa performance lors du match nul (0-0) entre les Diables rouges et le Niger dans le groupe E, vendredi au stade Miloud Hadefi d'Oran.

Le milieu de terrain de l'Association Sportive Etoile du Congo s'est distingué par ses interceptions et sa distribution dans l'entrejeu.

"Le coach m'a nommé dans l'équipe de départ en me disant qu'il me donnait une chance et une opportunité de montrer mon talent. Je sais que je peux bien faire, et je suis très fier de ma performance aujourd'hui. Je remercie également mes coéquipiers pour leur engagement aujourd'hui et dans ce tournoi", a déclaré Ndzaou aux médias après le match.

"C'est un grand plaisir d'être ici au CHAN. Je dois continuer à travailler dur, à participer aux championnats continentaux et faire de mon mieux pour mon équipe."

Ndzaou a été félicité par son entraîneur Jean Elie Ngoya Obackas à la fin de la conférence de presse, ce dernier ayant montré un signe d'appréciation pour le joueur de 25 ans.

Ngoyaa admis qu'il est fier de ce que ses jeunes joueurs ont accompli jusqu'à présent.

"Des joueurs comme Ndzaou sont bons et talentueux. Ils ont besoin de plus de temps, deux ou trois ans, pour s'améliorer et c'est le projet sur lequel je travaille."

Le Congo n'a récolté qu'un seul point après deux matches, dont une défaite 1-0 contre les voisins camerounais lors de l'ouverture du groupe E, et a donc été éliminé du tournoi.